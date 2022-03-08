https://ria.ru/20220308/pozdravlenie-1777123885.html

Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта

Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022

Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 Марта и напомнила, как много шедевров отечественной культуры было создано руками женщин,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

россия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 Марта и напомнила, как много шедевров отечественной культуры было создано руками женщин, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ведомства."Любимые женщины! Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём! Культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами, и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссеры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена", — сказала Любимова.Она отметила, что российские женщины "добились невероятных успехов во многих профессиях, и вами по праву гордится страна", а также добавила, что у россиянок развита высокая личная, социальная и профессиональная ответственность, которые проявляются в важнейших инициативах и масштабных проектах."Мы гордимся вашими достижениями. В этот светлый день желаю всем нашим женщинам крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения!" — заключила министр.

https://ria.ru/20220308/prazdnik-1777120065.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), международный женский день