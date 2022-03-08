https://ria.ru/20220308/pozdravlenie-1777123885.html
Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта
Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022
Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 Марта и напомнила, как много шедевров отечественной культуры было создано руками женщин,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:00
2022-03-08T10:00
2022-03-08T10:00
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 Марта и напомнила, как много шедевров отечественной культуры было создано руками женщин, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ведомства."Любимые женщины! Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём! Культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами, и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссеры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена", — сказала Любимова.Она отметила, что российские женщины "добились невероятных успехов во многих профессиях, и вами по праву гордится страна", а также добавила, что у россиянок развита высокая личная, социальная и профессиональная ответственность, которые проявляются в важнейших инициативах и масштабных проектах."Мы гордимся вашими достижениями. В этот светлый день желаю всем нашим женщинам крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения!" — заключила министр.
https://ria.ru/20220308/prazdnik-1777120065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), международный женский день
Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 марта
Министр культуры Ольга Любимова поздравила россиянок с Международным женским днем
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиянок с 8 Марта и напомнила, как много шедевров отечественной культуры было создано руками женщин, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.
"Любимые женщины! Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём! Культура России
преисполнена шедеврами, созданными женщинами, и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссеры, музыканты и художницы, певицы и балерины, — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена", — сказала Любимова.
Она отметила, что российские женщины "добились невероятных успехов во многих профессиях, и вами по праву гордится страна", а также добавила, что у россиянок развита высокая личная, социальная и профессиональная ответственность, которые проявляются в важнейших инициативах и масштабных проектах.
"Мы гордимся вашими достижениями. В этот светлый день желаю всем нашим женщинам крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного настроения!" — заключила министр.