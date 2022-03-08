https://ria.ru/20220308/pozdravlenie-1777123040.html

Пушилин поздравил женщин с 8 марта

Пушилин поздравил женщин с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022

Пушилин поздравил женщин с 8 марта

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как "край угля, роз и мужественных людей", а также... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:51

2022-03-08T09:51

2022-03-08T09:51

в мире

международный женский день

донбасс

донецкая народная республика

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владимир путин

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как "край угля, роз и мужественных людей", а также "самых удивительных женщин"."Вы решаете важные государственные задачи, уверенно берете на себя ответственность за будущее Донбасса и готовы бороться за свою землю. Благодаря вам в наших домах царят уют и порядок, дети растут достойными людьми, старшее поколение окружено заботой и вниманием. Вы взяли на себя огромное количество обязанностей, чтобы обеспечить потребности гражданского общества в такое непростое для республики время. Я безмерно горжусь вами и глубоко благодарен за самоотверженный труд, стойкость, мудрость и оптимизм", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также пожелал женщинам здоровья, счастья, добра.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220308/pozdravlenie-1777107424.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, международный женский день, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин