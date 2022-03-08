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https://ria.ru/20220308/pozdravlenie-1777123040.html
Пушилин поздравил женщин с 8 марта
Пушилин поздравил женщин с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022
Пушилин поздравил женщин с 8 марта
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как "край угля, роз и мужественных людей", а также... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:51
2022-03-08T09:51
в мире
международный женский день
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как "край угля, роз и мужественных людей", а также "самых удивительных женщин"."Вы решаете важные государственные задачи, уверенно берете на себя ответственность за будущее Донбасса и готовы бороться за свою землю. Благодаря вам в наших домах царят уют и порядок, дети растут достойными людьми, старшее поколение окружено заботой и вниманием. Вы взяли на себя огромное количество обязанностей, чтобы обеспечить потребности гражданского общества в такое непростое для республики время. Я безмерно горжусь вами и глубоко благодарен за самоотверженный труд, стойкость, мудрость и оптимизм", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также пожелал женщинам здоровья, счастья, добра.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
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в мире, международный женский день, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, денис пушилин
09:51 08.03.2022
 
Пушилин поздравил женщин с 8 марта

Глава ДНР поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как край угля и роз

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта, отметив, что Донбасс славится как "край угля, роз и мужественных людей", а также "самых удивительных женщин".
"Вы решаете важные государственные задачи, уверенно берете на себя ответственность за будущее Донбасса и готовы бороться за свою землю. Благодаря вам в наших домах царят уют и порядок, дети растут достойными людьми, старшее поколение окружено заботой и вниманием. Вы взяли на себя огромное количество обязанностей, чтобы обеспечить потребности гражданского общества в такое непростое для республики время. Я безмерно горжусь вами и глубоко благодарен за самоотверженный труд, стойкость, мудрость и оптимизм", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также пожелал женщинам здоровья, счастья, добра.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта
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Российские космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 марта
 
В миреМеждународный женский деньДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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