https://ria.ru/20220308/posobnichestvo-1777184487.html

Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО

Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 08.03.2022

Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО

Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:37

2022-03-08T20:37

2022-03-08T20:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

организация по запрещению химического оружия

сша

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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и союзниках, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин."Двуличная позиция западных покровителей режима не выдерживает никакой критики. Радея за интересы украинских националистов, они в то же время беззастенчиво пытаются заткнуть рот России, предупреждающей о реальной угрозе", - сказал Шульгин в ходе 99-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО, которая транслировалась на сайте организации.Он подчеркнул, что Российская Федерация оперирует исключительно проверенными разведданными; и возможно, именно российское предупреждение до сих пор спасало жизни невинных людей."Теперь же западный лагерь по отработанной в Сирии схеме, по сути, дает экстремистки настроенным киевским националистам полную индульгенцию: мол, делайте, что хотите, все равно вину свалим на Россию. Такое пособничество – верх безрассудства и цинизма. Осознавая всю серьезность ситуации, заявляем, что отныне ответственность за такого рода провокации на Украине лежит на США и их евроатлантических союзниках", - отметил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, организация по запрещению химического оружия, сша