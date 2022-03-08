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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО
Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 08.03.2022
Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО
Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:37
2022-03-08T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
организация по запрещению химического оружия
сша
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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и союзниках, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин."Двуличная позиция западных покровителей режима не выдерживает никакой критики. Радея за интересы украинских националистов, они в то же время беззастенчиво пытаются заткнуть рот России, предупреждающей о реальной угрозе", - сказал Шульгин в ходе 99-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО, которая транслировалась на сайте организации.Он подчеркнул, что Российская Федерация оперирует исключительно проверенными разведданными; и возможно, именно российское предупреждение до сих пор спасало жизни невинных людей."Теперь же западный лагерь по отработанной в Сирии схеме, по сути, дает экстремистки настроенным киевским националистам полную индульгенцию: мол, делайте, что хотите, все равно вину свалим на Россию. Такое пособничество – верх безрассудства и цинизма. Осознавая всю серьезность ситуации, заявляем, что отныне ответственность за такого рода провокации на Украине лежит на США и их евроатлантических союзниках", - отметил постпред.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, организация по запрещению химического оружия, сша
20:37 08.03.2022
 
Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО

Постпред Шульгин: Запад пособничает экстремистски настроенным украинским националистам

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и союзниках, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
"Двуличная позиция западных покровителей режима не выдерживает никакой критики. Радея за интересы украинских националистов, они в то же время беззастенчиво пытаются заткнуть рот России, предупреждающей о реальной угрозе", - сказал Шульгин в ходе 99-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО, которая транслировалась на сайте организации.
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Он подчеркнул, что Российская Федерация оперирует исключительно проверенными разведданными; и возможно, именно российское предупреждение до сих пор спасало жизни невинных людей.
"Теперь же западный лагерь по отработанной в Сирии схеме, по сути, дает экстремистки настроенным киевским националистам полную индульгенцию: мол, делайте, что хотите, все равно вину свалим на Россию. Такое пособничество – верх безрассудства и цинизма. Осознавая всю серьезность ситуации, заявляем, что отныне ответственность за такого рода провокации на Украине лежит на США и их евроатлантических союзниках", - отметил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОрганизация по запрещению химического оружияСША
 
 
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