Запад пособничает украинским националистам, заявил постпред при ОЗХО
Постпред Шульгин: Запад пособничает экстремистски настроенным украинским националистам
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Запад пособничает экстремистски настроенным киевским националистам, это верх безрассудства и цинизма, ответственность за провокации на Украине лежит на США и союзниках, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
"Двуличная позиция западных покровителей режима не выдерживает никакой критики. Радея за интересы украинских националистов, они в то же время беззастенчиво пытаются заткнуть рот России, предупреждающей о реальной угрозе", - сказал Шульгин в ходе 99-й сессии Исполнительного Совета ОЗХО, которая транслировалась на сайте организации.
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Он подчеркнул, что Российская Федерация оперирует исключительно проверенными разведданными; и возможно, именно российское предупреждение до сих пор спасало жизни невинных людей.
"Теперь же западный лагерь по отработанной в Сирии схеме, по сути, дает экстремистки настроенным киевским националистам полную индульгенцию: мол, делайте, что хотите, все равно вину свалим на Россию. Такое пособничество – верх безрассудства и цинизма. Осознавая всю серьезность ситуации, заявляем, что отныне ответственность за такого рода провокации на Украине лежит на США и их евроатлантических союзниках", - отметил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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