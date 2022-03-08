https://ria.ru/20220308/poklonskaya-1777173365.html

Поклонская пообещала помогать украинцам, несмотря на угрозы националистов

Поклонская пообещала помогать украинцам, несмотря на угрозы националистов - РИА Новости, 08.03.2022

Поклонская пообещала помогать украинцам, несмотря на угрозы националистов

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, несмотря на угрозы националистов. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:30

2022-03-08T18:30

2022-03-08T18:35

обострение ситуации в днр и лнр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

наталья поклонская

украина

ситуация в днр и лнр

в мире

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, несмотря на угрозы националистов.Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией. Поклонская совместно с Росгвардией доставила людям продукты питания и необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России."То, что заявляют националисты, это прямая угроза и продолжение запугивания мирного населения, которое имеет право на помощь, оказываемую нами. Использовать людей как некое прикрытие своего существования является подлым. Россотрудничество исключительно в мирных целях на человеческих отношениях будет поддерживать людей в Украине. Лично я тоже. Так как эти люди для меня родные. Пусть угрожают, но помогать и поддерживать не перестану Украину, это моя родина", - сказала РИА Новости Поклонская.Поклонская подчеркнула, что Россотрудничество совместно с АНО "Русская гуманитарная миссия", организовав сбор помощи для населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, занимается исключительно гуманитарной миссией.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, наталья поклонская, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей гончаренко