https://ria.ru/20220308/pogoda-1777125594.html

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.03.2022

В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:11

2022-03-08T10:11

2022-03-08T10:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 21.00 среды в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220308/pogoda-1777123691.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр