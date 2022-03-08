https://ria.ru/20220308/pogoda-1777125594.html
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.03.2022
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:11
2022-03-08T10:11
2022-03-08T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 21.00 среды в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили "желтый" уровень погодной опасности