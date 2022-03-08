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В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.03.2022
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:11
2022-03-08T10:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Новое предупреждение действует до 21.00 среды в Москве и области."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
10:11 08.03.2022
 
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлили "желтый" уровень погодной опасности

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДрозд-рябинник на ветке рябины
Дрозд-рябинник на ветке рябины - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дрозд-рябинник на ветке рябины
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Новое предупреждение действует до 21.00 среды в Москве и области.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
10:00
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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