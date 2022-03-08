https://ria.ru/20220308/peregovory-1777102300.html

Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией, заявил Зеленский

Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.03.2022

Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией пока не найдет способ сказать украинцам, как можно прийти к миру. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:42

2022-03-08T00:42

2022-03-08T00:42

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией пока не найдет способ сказать украинцам, как можно прийти к миру.При этом он отметил, что он и его команда остаются на местах — в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/mirotvortsy-1777101806.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва, владимир зеленский