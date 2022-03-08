Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией пока не найдет способ сказать украинцам, как можно прийти к миру.
"Сегодня произошел уже третий раунд переговоров, хотелось бы сказать третий и финальный, но мы реалисты, потому мы будет говорить, настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру", — сказал в обращении Зеленский.
При этом он отметил, что он и его команда остаются на местах — в Киеве.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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