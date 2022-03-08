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Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией - РИА Новости, 08.03.2022
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией
Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:20
2022-03-08T00:20
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, дмитрий кулеба
00:20 08.03.2022
 
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: дата нового раунда переговоров с Россией пока не известна

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Когда произойдут новые переговоры, на данный момент неизвестно", — сказал Кулеба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мединский: Наши ожидания от переговоров не оправдались
Вчера, 21:12
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДмитрий Кулеба
 
 
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