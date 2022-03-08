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Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией - РИА Новости, 08.03.2022
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией
Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:20
2022-03-08T00:20
2022-03-08T00:20
в мире
владимир путин
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вооруженные силы рф
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Когда пройдет новый раунд переговоров с РФ, пока не известно, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, дмитрий кулеба
Кулеба не смог назвать дату нового раунда переговоров с Россией
Глава МИД Украины Кулеба: дата нового раунда переговоров с Россией пока не известна