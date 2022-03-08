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США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 08.03.2022
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден
​​США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:30
2022-03-08T19:50
в мире
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. ​​США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден."Мы предоставили Украине оборонную помощь на более 1 миллиард долларов, поставки вооружения прибывают из Соединенных Штатов на Украину ежедневно, мы также координируем поставки аналогичного вооружения наших союзников от Германии до Финляндии и Голландии", - сказал Байден в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.
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украина
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в мире, украина, сша, джо байден
19:30 08.03.2022 (обновлено: 19:50 08.03.2022)
 
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден

Президент Байден заявил, что США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. ​​США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"Мы предоставили Украине оборонную помощь на более 1 миллиард долларов, поставки вооружения прибывают из Соединенных Штатов на Украину ежедневно, мы также координируем поставки аналогичного вооружения наших союзников от Германии до Финляндии и Голландии", - сказал Байден в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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