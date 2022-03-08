https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777178233.html

США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден

США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 08.03.2022

США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден

​​США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:30

2022-03-08T19:30

2022-03-08T19:50

в мире

украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. ​​США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден."Мы предоставили Украине оборонную помощь на более 1 миллиард долларов, поставки вооружения прибывают из Соединенных Штатов на Украину ежедневно, мы также координируем поставки аналогичного вооружения наших союзников от Германии до Финляндии и Голландии", - сказал Байден в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

украина

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, сша, джо байден