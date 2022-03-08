https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777178233.html
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 08.03.2022
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден
США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:30
2022-03-08T19:30
2022-03-08T19:50
в мире
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США и их союзники продолжают поставки оружия на Украину в ежедневном режиме, заявил во вторник президент США Джо Байден."Мы предоставили Украине оборонную помощь на более 1 миллиард долларов, поставки вооружения прибывают из Соединенных Штатов на Украину ежедневно, мы также координируем поставки аналогичного вооружения наших союзников от Германии до Финляндии и Голландии", - сказал Байден в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден
19:30 08.03.2022 (обновлено: 19:50 08.03.2022)
США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину, заявил Байден
Президент Байден заявил, что США с союзниками продолжат поставки оружия на Украину