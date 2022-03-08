https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777133360.html

Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ

Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ - РИА Новости, 08.03.2022

Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ

Американская разведка полагает, что Россия останется в обозримом будущем главным соперником США в сфере оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в докладе... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:31

2022-03-08T11:31

2022-03-08T15:24

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка полагает, что Россия останется в обозримом будущем главным соперником США в сфере оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января."Мы оцениваем, что Россия останется главным и самым способным соперником Соединенных Штатов в сфере ОМУ в обозримом будущем, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерно-оружейный потенциал и увеличивает потенциал своего стратегического и нестратегического оружия", - заявлено в докладе.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, россия