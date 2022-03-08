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Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ
Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ - РИА Новости, 08.03.2022
Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ
Американская разведка полагает, что Россия останется в обозримом будущем главным соперником США в сфере оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в докладе... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:31
2022-03-08T11:31
2022-03-08T15:24
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская разведка полагает, что Россия останется в обозримом будущем главным соперником США в сфере оружия массового уничтожения (ОМУ), говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.Ежегодный доклад разведсообщества США, посвященный оценке угроз, был опубликован в понедельник. Сам доклад датирован 7 февраля, при его подготовке была использована информация, доступная по состоянию на 21 января."Мы оцениваем, что Россия останется главным и самым способным соперником Соединенных Штатов в сфере ОМУ в обозримом будущем, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерно-оружейный потенциал и увеличивает потенциал своего стратегического и нестратегического оружия", - заявлено в докладе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, россия
11:31 08.03.2022 (обновлено: 15:24 08.03.2022)
Американская разведка назвала Россию главным соперником США в сфере ОМУ
Американская разведка полагает, что Россия останется главным соперником США в сфере ОМУ