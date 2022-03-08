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Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине

Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине

Число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:44

2022-03-08T00:44

2022-03-08T00:44

в мире

оон

василий небензя

украина

киев

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Последствия такого поступка (Владимира) Зеленского уже налицо. Количество жертв среди мирного населения от рук радикалов растет с каждым днем, в первую очередь, в Киеве", — добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, оон, василий небензя, украина, киев