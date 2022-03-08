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Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине
Число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:44
2022-03-08T00:44
в мире
оон
василий небензя
украина
киев
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Последствия такого поступка (Владимира) Зеленского уже налицо. Количество жертв среди мирного населения от рук радикалов растет с каждым днем, в первую очередь, в Киеве", — добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, василий небензя, украина, киев
00:44 08.03.2022
 
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине

Постпред Небензя: число жертв радикалов на Украине растет из-за раздачи стрелкового оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар — РИА Новости. Число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Приветствуем отражение опасного факта массового распространения на Украине легкого и стрелкового оружия, большая часть которого попадает в руки радикально настроенных элементов, в том числе намеренно освобожденных из заключения", — сказал Небензя.
"Последствия такого поступка (Владимира) Зеленского уже налицо. Количество жертв среди мирного населения от рук радикалов растет с каждым днем, в первую очередь, в Киеве", — добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
00:23
Небензя призвал обеспечить безопасность иностранцев на Украине
 
В миреООНВасилий НебензяУкраинаКиев
 
 
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