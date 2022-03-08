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"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России
"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России - РИА Новости, 08.03.2022
"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России
Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:36
2022-03-08T23:36
россия
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России.Ранее в интернете появилась информация, что торговая сеть "Л'Этуаль" временно закрывает свои магазины в России и останавливает онлайн-торговлю."Друзья, данная информация - фейки. Мы работаем в официальном режиме", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте "Л'Этуаль"."Л'Этуаль" - одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены. Среди них множество зарубежных брендов.
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Ольга Филиппова
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россия, общество
23:36 08.03.2022
 
"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России

Компания "Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России

CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
CC0 / Ichigo121212 /
Косметика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России.
Ранее в интернете появилась информация, что торговая сеть "Л'Этуаль" временно закрывает свои магазины в России и останавливает онлайн-торговлю.
"Друзья, данная информация - фейки. Мы работаем в официальном режиме", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте "Л'Этуаль".
"Л'Этуаль" - одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены. Среди них множество зарубежных брендов.
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