https://ria.ru/20220308/oproverzhenie-1777198032.html

"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России

"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России - РИА Новости, 08.03.2022

"Л'Этуаль" опровергла информацию о прекращении торговли в России

Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:36

2022-03-08T23:36

2022-03-08T23:36

россия

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" опровергла информацию, что она прекращает торговлю в России.Ранее в интернете появилась информация, что торговая сеть "Л'Этуаль" временно закрывает свои магазины в России и останавливает онлайн-торговлю."Друзья, данная информация - фейки. Мы работаем в официальном режиме", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте "Л'Этуаль"."Л'Этуаль" - одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены. Среди них множество зарубежных брендов.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777012355.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, общество