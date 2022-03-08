https://ria.ru/20220308/oon-1777191688.html

Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине

Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине

Сотрудники ООН, находящиеся в Москве, провели во вторник консультации с российскими коллегами о дальнейшем обмене информацией по Украине, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:15

2022-03-08T22:15

2022-03-08T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 8 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН, находящиеся в Москве, провели во вторник консультации с российскими коллегами о дальнейшем обмене информацией по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В понедельник замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что группа сотрудников ООН проведет во вторник в Минобороны РФ консультации по дальнейшей координации по вопросу гуманитарных коридоров на Украине."Коллеги в Москве провели дискуссии сегодня, которые были сосредоточены на обмене информацией и стандартных процедурах для системы уведомлений в рамках гуманитарных операций", - сказал Дюжаррик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

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россия

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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