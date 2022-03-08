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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/oon-1777191688.html
Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине
Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине
Сотрудники ООН, находящиеся в Москве, провели во вторник консультации с российскими коллегами о дальнейшем обмене информацией по Украине, заявил на брифинге... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:15
2022-03-08T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
москва
оон
украина
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН, находящиеся в Москве, провели во вторник консультации с российскими коллегами о дальнейшем обмене информацией по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В понедельник замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что группа сотрудников ООН проведет во вторник в Минобороны РФ консультации по дальнейшей координации по вопросу гуманитарных коридоров на Украине."Коллеги в Москве провели дискуссии сегодня, которые были сосредоточены на обмене информацией и стандартных процедурах для системы уведомлений в рамках гуманитарных операций", - сказал Дюжаррик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, москва, оон, украина
22:15 08.03.2022
 
Представители ООН провели в Москве дискуссии об обмене данными по Украине

Представители ООН провели в Москве дискуссии с коллегами об обмене данными по Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН, находящиеся в Москве, провели во вторник консультации с российскими коллегами о дальнейшем обмене информацией по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В понедельник замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс говорил, что группа сотрудников ООН проведет во вторник в Минобороны РФ консультации по дальнейшей координации по вопросу гуманитарных коридоров на Украине.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:01
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"
"Коллеги в Москве провели дискуссии сегодня, которые были сосредоточены на обмене информацией и стандартных процедурах для системы уведомлений в рамках гуманитарных операций", - сказал Дюжаррик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 19:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН заявили, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми"
 
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