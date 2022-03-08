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В ЛНР сообщили об обстреле шести населенных пунктов со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили об обстреле шести населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022
В ЛНР сообщили об обстреле шести населенных пунктов со стороны ВСУ
Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в Telegram-канале об 11 обстрелах РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T07:16
2022-03-08T07:20
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в Telegram-канале об 11 обстрелах со стороны украинских войск шести населенных пунктов в ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск
07:16 08.03.2022 (обновлено: 07:20 08.03.2022)
 
В ЛНР сообщили об обстреле шести населенных пунктов со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими войсками к семи утра шести населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в Telegram-канале об 11 обстрелах со стороны украинских войск шести населенных пунктов в ЛНР.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по 6 населенным пунктам республики", — говорится в сообщении представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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