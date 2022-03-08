https://ria.ru/20220308/obstrel-1777175106.html

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града" - РИА Новости, 08.03.2022

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"

Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:55

2022-03-08T18:55

2022-03-08T18:55

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины в 18.08 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский в район населенного пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр