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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/obstrel-1777175106.html
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града" - РИА Новости, 08.03.2022
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:55
2022-03-08T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины в 18.08 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский в район населенного пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:55 08.03.2022
 
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"

ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из "Града" Нижнее Лозовое в Донбассе

© РИА Новости / Валерий МельниковТанк на обочине дороги в Луганской народной республике
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 18.08 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский в район населенного пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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