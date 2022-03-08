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В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града" - РИА Новости, 08.03.2022
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:55
2022-03-08T18:55
2022-03-08T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."Со стороны вооруженных формирований Украины в 18.08 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский в район населенного пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из "Града" Нижнее Лозовое в Донбассе