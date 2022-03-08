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Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования
Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования - РИА Новости, 08.03.2022
Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования
Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T04:35
2022-03-08T13:09
в мире
санкции в отношении россии
япония
нефть
белоруссия
россия
украина
министерство обороны белоруссии
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ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.Ранее МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, заместитель руководителя Администрации президента России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие. Всего значатся 20 россиян.Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко — детей главы Белоруссии, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других. В списке значатся 12 граждан Белоруссии.В новом санкционном списке значатся две российские и 10 белорусских организаций, в частности ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО Белтехэкспорт и другие.Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы Белоруссии, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации. Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html
япония
белоруссия
россия
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в мире, санкции в отношении россии, япония, нефть, белоруссия, россия, украина, министерство обороны белоруссии, мид японии‎, токио
04:35 08.03.2022 (обновлено: 13:09 08.03.2022)
 
Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

МИД Японии: страна вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Ранее МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, заместитель руководителя Администрации президента России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие. Всего значатся 20 россиян.
Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко — детей главы Белоруссии, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других. В списке значатся 12 граждан Белоруссии.
В новом санкционном списке значатся две российские и 10 белорусских организаций, в частности ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО Белтехэкспорт и другие.
Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы Белоруссии, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации. Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.
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В миреСанкции в отношении РоссииЯпонияНефтьБелоруссияРоссияУкраинаМинистерство обороны БелоруссииМИД Японии‎Токио
 
 
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