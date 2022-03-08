04:35 08.03.2022 (обновлено: 13:09 08.03.2022)
Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования
МИД Японии: страна вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию
Нефтяная качалка. Архивное фото
ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. Япония вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию в рамках нового пакета санкций на фоне ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Ранее МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов, заместитель руководителя Администрации президента России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие. Всего значатся 20 россиян.
Персональные санкции также введены против Виктора и Дмитрия Лукашенко — детей главы Белоруссии, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других. В списке значатся 12 граждан Белоруссии.
В новом санкционном списке значатся две российские и 10 белорусских организаций, в частности ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО Белтехэкспорт и другие.
Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы Белоруссии, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации. Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.