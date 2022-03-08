https://ria.ru/20220308/neft-1777177701.html

Британия прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года

Британия прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года - РИА Новости, 08.03.2022

Британия прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года

Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:24

2022-03-08T19:24

2022-03-08T19:42

экономика

великобритания

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg

ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг."Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Этот переход даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса в Великобритании", - написал он в Twitter.По словам министра, предприятия должны использовать этот год, чтобы обеспечить плавный переход, который не затронет потребителей."Правительство также будет работать с компаниями через новую целевую группу по нефти, чтобы помочь им использовать этот период для поиска альтернативных источников", - добавил Квартенг.Он указал, что Великобритания является крупным производителем нефти и нефтепродуктов, а кроме того, имеет значительные запасы."Помимо России, подавляющее большинство нашего импорта поступает от надежных партнеров, таких как США, Нидерланды и страны Персидского залива. Мы будем работать с ними в этом году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки", - отметил он.По словам министра, рынок уже начал подвергать остракизму российскую нефть, почти 70% которой в настоящее время не могут найти покупателя. В свою очередь, Великобритания не зависит от российского природного газа, который составляет 4% поставок.Ранее во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что жители страны ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни.Британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага - прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти. Ранее, 28 февраля, Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запрете экспорта ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запрете полетов "Аэрофлота" из и в Россию, а также об установлении лимита на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысячи долларов). Британия также расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html

великобритания

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, великобритания, россия, сша