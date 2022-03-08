Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/neft-1777113060.html
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России - РИА Новости, 08.03.2022
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России
Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T06:32
2022-03-08T06:32
владимир путин
россия
в мире
нефть
москва
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине.Viva Energy отметила, что закупки нефти приостановлены до окончания спецоперации.Также обе компании заявили, что закупили по две партии российской сырой нефти, которые вскоре должны быть доставлены, но еще до начала спецоперации на Украине, а также выступили с осуждениями действий РФ.Ранее ряд компаний объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oborudovanie-1777111440.html
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
россия
москва
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_683:348:2950:2048_1920x0_80_0_0_f324cf47cf84df27c623cd497b698e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, нефть, москва, австралия
06:32 08.03.2022
 
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России

Австралийские компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков — качалок
Работа нефтяных станков — качалок - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Работа нефтяных станков — качалок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине.

"Ampol не покупала российскую сырую нефть или нефтепродукты с момента начала конфликта", — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Viva Energy отметила, что закупки нефти приостановлены до окончания спецоперации.
Также обе компании заявили, что закупили по две партии российской сырой нефти, которые вскоре должны быть доставлены, но еще до начала спецоперации на Украине, а также выступили с осуждениями действий РФ.
Ранее ряд компаний объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
04:35
Япония запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:12
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
 
Владимир ПутинРоссияВ миреНефтьМоскваАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала