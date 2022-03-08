https://ria.ru/20220308/neft-1777113060.html
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России - РИА Новости, 08.03.2022
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России
Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T06:32
2022-03-08T06:32
2022-03-08T06:32
владимир путин
россия
в мире
нефть
москва
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине.Viva Energy отметила, что закупки нефти приостановлены до окончания спецоперации.Также обе компании заявили, что закупили по две партии российской сырой нефти, которые вскоре должны быть доставлены, но еще до начала спецоперации на Украине, а также выступили с осуждениями действий РФ.Ранее ряд компаний объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oborudovanie-1777111440.html
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
россия
москва
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_683:348:2950:2048_1920x0_80_0_0_f324cf47cf84df27c623cd497b698e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, нефть, москва, австралия
Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России
Австралийские компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России