https://ria.ru/20220308/neft-1777113060.html

Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России

Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России - РИА Новости, 08.03.2022

Компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок нефти из России

Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T06:32

2022-03-08T06:32

2022-03-08T06:32

владимир путин

россия

в мире

нефть

москва

австралия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России из-за спецоперации РФ на Украине.Viva Energy отметила, что закупки нефти приостановлены до окончания спецоперации.Также обе компании заявили, что закупили по две партии российской сырой нефти, которые вскоре должны быть доставлены, но еще до начала спецоперации на Украине, а также выступили с осуждениями действий РФ.Ранее ряд компаний объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/oborudovanie-1777111440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, в мире, нефть, москва, австралия