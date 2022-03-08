https://ria.ru/20220308/nauka-1777116444.html
Чернышенко заявил о росте числа женщин в российской науке
Чернышенко заявил о росте числа женщин в российской науке - РИА Новости, 08.03.2022
Чернышенко заявил о росте числа женщин в российской науке
Число женщин, которые решили работать в российской науке, растет, сейчас 40% отечественных ученых - женщины, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T08:18
2022-03-08T08:18
2022-03-08T08:19
общество
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число женщин, которые решили работать в российской науке, растет, сейчас 40% отечественных ученых - женщины, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении по случаю Международного женского дня."Сегодня на передовой российской науки трудятся более 134 тысяч женщин, почти 60 тысяч из них - моложе 39 лет. Мы видим, что число девушек, которые принимают решение связать свою жизнь с данной отраслью, растет", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба премьера.По словам Чернышенко, в России женщины-исследователи составляют около 40% от общего количества ученых, тогда как в мире этот показатель находится на уровне 30%."Среди выпускников-аспирантов представительницы прекрасного пола составляют 48%, а среди окончивших ординатуру их свыше 60%. Правительство продолжает работу по поддержке молодых ученых и вовлечению молодежи в науку. Для нас важно раскрыть таланты каждой женщины, которая решает посвятить свою жизнь исследовательской работе", - отметил Чернышенко."Российские женщины-ученые смело покоряют вершины в научной и педагогической деятельности, будучи матерями и преподавателями, воспитывают достойных людей. Желаю каждой - значимых научных открытий, уверенности в завтрашнем дне, и, конечно, тепла, весны и любви", - добавил вице-премьер.Женщины сегодня успешно работают над передовыми технологическими разработками и трудятся в области фундаментальных наук, становятся наставниками для подрастающего поколения, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Были времена, когда путь девушек в науку был тернистым и сложным. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что более 30 тысяч женщин в России имеют степень кандидата наук и около 7 тысяч - доктора наук. В российских университетах трудятся 128 тысяч преподавательниц. Женщины возглавляют 44 вуза, подведомственных Минобрнауки России, и 61 научную организацию", - сказал Фальков.Он напомнил, что с 2021 года Минобрнауки реализует наставнический проект "Женская лига". Проект призван поддержать девушек в начале карьерного пути. В его рамках успешные женщины из сферы государственного управления, бизнеса и образования, культуры и спорта, креативных индустрий передают свой опыт студенткам."Дорогие женщины, вы не боитесь никаких трудностей и смело шагаете в неизведанное. Желаю вам всегда иметь рядом крепкое плечо и как можно чаще чувствовать заботу и внимание. Пусть ваши близкие будут здоровы и каждый день окружают вас любовью", - добавил Фальков.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776917016.html
https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко
08:18 08.03.2022 (обновлено: 08:19 08.03.2022)
Чернышенко заявил о росте числа женщин в российской науке
Вице-премьер Чернышенко заявил о росте числа женщин, работающих в российской науке
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число женщин, которые решили работать в российской науке, растет, сейчас 40% отечественных ученых - женщины, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении по случаю Международного женского дня.
"Сегодня на передовой российской науки трудятся более 134 тысяч женщин, почти 60 тысяч из них - моложе 39 лет. Мы видим, что число девушек, которые принимают решение связать свою жизнь с данной отраслью, растет", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба премьера.
По словам Чернышенко, в России
женщины-исследователи составляют около 40% от общего количества ученых, тогда как в мире этот показатель находится на уровне 30%.
"Среди выпускников-аспирантов представительницы прекрасного пола составляют 48%, а среди окончивших ординатуру их свыше 60%. Правительство продолжает работу по поддержке молодых ученых и вовлечению молодежи в науку. Для нас важно раскрыть таланты каждой женщины, которая решает посвятить свою жизнь исследовательской работе", - отметил Чернышенко.
"Российские женщины-ученые смело покоряют вершины в научной и педагогической деятельности, будучи матерями и преподавателями, воспитывают достойных людей. Желаю каждой - значимых научных открытий, уверенности в завтрашнем дне, и, конечно, тепла, весны и любви", - добавил вице-премьер.
Женщины сегодня успешно работают над передовыми технологическими разработками и трудятся в области фундаментальных наук, становятся наставниками для подрастающего поколения, отметил в свою очередь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
.
"Были времена, когда путь девушек в науку был тернистым и сложным. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что более 30 тысяч женщин в России имеют степень кандидата наук и около 7 тысяч - доктора наук. В российских университетах трудятся 128 тысяч преподавательниц. Женщины возглавляют 44 вуза, подведомственных Минобрнауки России, и 61 научную организацию", - сказал Фальков.
Он напомнил, что с 2021 года Минобрнауки реализует наставнический проект "Женская лига". Проект призван поддержать девушек в начале карьерного пути. В его рамках успешные женщины из сферы государственного управления, бизнеса и образования, культуры и спорта, креативных индустрий передают свой опыт студенткам.
"Дорогие женщины, вы не боитесь никаких трудностей и смело шагаете в неизведанное. Желаю вам всегда иметь рядом крепкое плечо и как можно чаще чувствовать заботу и внимание. Пусть ваши близкие будут здоровы и каждый день окружают вас любовью", - добавил Фальков.