https://ria.ru/20220308/natsizm-1777172747.html

Украина насквозь пропитана нацизмом, заявил депутат Кива

Украина насквозь пропитана нацизмом, заявил депутат Кива - РИА Новости, 08.03.2022

Украина насквозь пропитана нацизмом, заявил депутат Кива

Украинский депутат Илья Кива заявил, что нацизм стал доминирующей культурой в системе образования на Украине. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:22

2022-03-08T18:22

2022-03-08T18:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

илья кива

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что нацизм стал доминирующей культурой в системе образования на Украине."Может, кто-то готов сегодня отдавать жизнь за уничтоженную медицину? Ведь медицины в Украине нет, и вы это лучше знаете. Она была стерта американскими реформами. Тогда за что? Может быть, за вот этот нацизм, которым пропитана вся наша страна? И более того, это (нацизм – ред.) стало доминирующей культурой в системе образования наших с вами детей", - сказал Кива в видеообращении в Telegram.Украина с 2014 года находится под внешним управлением, а назначения на ключевые должности происходят через посольство США, заявил украинский депутат Илья Кива."Скажите мне, пожалуйста, за что сегодня погибают люди? За что сегодня погибают солдаты, гибнет мирное население? Вы скажете - за независимость? Вранье. Мы с 2014 года, после государственного переворота, находимся под внешним управлением. Каждое назначение на ключевую должность происходит через согласование американского посольства. Ну разве это не правда?" - сказал Кива в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша, илья кива