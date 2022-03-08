https://ria.ru/20220308/nato-1777193597.html
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу - РИА Новости, 08.03.2022
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу
Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:40
2022-03-08T22:40
2022-03-08T22:40
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса.Сообщается, что после заседания генсек Йенс Столтенберг выступит перед журналистами.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777166745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йенс столтенберг, нато
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу
Главы министерств обороны стран-членов НАТО проведут 16 марта внеочередную онлайн-встречу