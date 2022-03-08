https://ria.ru/20220308/nato-1777193597.html

Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу

Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу - РИА Новости, 08.03.2022

Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу

Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:40

2022-03-08T22:40

2022-03-08T22:40

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса.Сообщается, что после заседания генсек Йенс Столтенберг выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777166745.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, йенс столтенберг, нато