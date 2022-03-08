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Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу - РИА Новости, 08.03.2022
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу
Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:40
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в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса.Сообщается, что после заседания генсек Йенс Столтенберг выступит перед журналистами.
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в мире, йенс столтенберг, нато
22:40 08.03.2022
 
Главы Минобороны стран-членов НАТО проведут 16 марта онлайн-встречу

Главы министерств обороны стран-членов НАТО проведут 16 марта внеочередную онлайн-встречу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Главы минобороны НАТО проведут внеочередную встречу 16 марта в режиме видеоконференции, говорится в распространенном во вторник заявлении альянса.
Сообщается, что после заседания генсек Йенс Столтенберг выступит перед журналистами.
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