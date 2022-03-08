https://ria.ru/20220308/napadenie-1777137123.html

Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине - РИА Новости, 08.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:11

2022-03-08T12:11

2022-03-08T12:23

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

дублин

ирландия

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донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине, сообщается на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Дублине грузовик протаранил ворота посольства России. При этом, как сообщили в дипломатическом представительстве, инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777060397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/neftebaza-1777008520.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), дублин, ирландия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф