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Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине
Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине - РИА Новости, 08.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:11
2022-03-08T12:23
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
дублин
ирландия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине, сообщается на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Дублине грузовик протаранил ворота посольства России. При этом, как сообщили в дипломатическом представительстве, инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777060397.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/neftebaza-1777008520.html
дублин
ирландия
донецкая народная республика
россия
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), дублин, ирландия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:11 08.03.2022 (обновлено: 12:23 08.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать нападение на российское посольство в Дублине

Бастрыкин поручил организовать расследование нападения на российское посольство в Дублине

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:42
Бастрыкин поручил фиксировать попытки сорвать эвакуацию людей из Украины
Отмечается, что накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Дублине грузовик протаранил ворота посольства России. При этом, как сообщили в дипломатическом представительстве, инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 10:23В России
Бастрыкин поручил расследовать ракетный удар по нефтебазе в Луганске
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ДублинИрландияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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