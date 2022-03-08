https://ria.ru/20220308/moskva-1777160173.html

Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах - РИА Новости, 08.03.2022

Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, в частности провели беседу с жителями Гольяново, которые продолжали выходить на лёд с... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:25

2022-03-08T16:25

2022-03-08T16:25

общество

городское хозяйство москвы

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах, в частности провели беседу с жителями Гольяново, которые продолжали выходить на лёд с детьми, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как взрослые вместе с детьми идут по льду Гольяновского пруда."Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах. По периметру водоемов установлены знаки о запрете выхода на лед, регулярно проводятся профилактические мероприятия – беседы с отдыхающими и оповещение с помощью громкоговорителей",- говорится в сообщении.Отмечается, что зачастую горожане, несмотря на предупреждения, продолжают выходить на небезопасный весенний лед, в том числе и с детьми."Один из таких случаев вчера был замечен на Гольяновском пруду в ВАО. Взрослые, желая сократить путь на несколько метров, пренебрегли не только собственной безопасностью, но и безопасностью детей. После бесед со спасателями выходы на лед прекратились",- говорится в сообщении.В КГХ ещё раз попросили москвичей воздержаться от выхода на водоёмы."Сокращая путь по льду, вы можете сократить свою жизнь. Напоминаем: с каждым днем ледовое покрытие становится более тонким, рыхлым, а значит, и более опасным",- говорится в сообщении.Отмечается, что в случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей по номеру 112.

https://ria.ru/20220308/snegopad-1777159853.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, городское хозяйство москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)