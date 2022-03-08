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В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания
В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания - РИА Новости, 08.03.2022
В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания
Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:16
2022-03-08T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до 11 марта в столице ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 11-13, днем держаться на отметке в минус 6-8. Наиболее холодная ночь ожидается 11 марта – до минус 16. Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.В КГХ отметили, что если в квартире недостаточно или слишком тепло, можно обратиться в управляющую компанию.
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общество, жкх, москва
16:16 08.03.2022
 
В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания

Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зима в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до 11 марта в столице ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 11-13, днем держаться на отметке в минус 6-8. Наиболее холодная ночь ожидается 11 марта – до минус 16. Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.
В КГХ отметили, что если в квартире недостаточно или слишком тепло, можно обратиться в управляющую компанию.
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