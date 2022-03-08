https://ria.ru/20220308/moskva-1777159165.html

В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания

В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания - РИА Новости, 08.03.2022

В Москве поднимут температуру отопления из-за предстоящего похолодания

Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:16

2022-03-08T16:16

2022-03-08T16:16

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общество

жкх

москва

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы увеличат температуру отопления из-за предстоящих морозов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до 11 марта в столице ожидаются сильные морозы. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 11-13, днем держаться на отметке в минус 6-8. Наиболее холодная ночь ожидается 11 марта – до минус 16. Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.В КГХ отметили, что если в квартире недостаточно или слишком тепло, можно обратиться в управляющую компанию.

https://ria.ru/20220308/pogoda-1777125594.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, жкх, москва