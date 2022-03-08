https://ria.ru/20220308/mirotvortsy-1777101806.html

Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде

Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде

Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против вооруженных сил России, сообщает Верховная РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:27

2022-03-08T00:27

2022-03-08T09:14

в мире

владимир зеленский

украина

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россия

миротворцы

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против вооруженных сил России, сообщает Верховная рада в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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