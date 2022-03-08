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Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде
Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде - РИА Новости, 08.03.2022
Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде
Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против вооруженных сил России, сообщает Верховная РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:27
2022-03-08T09:14
в мире
владимир зеленский
украина
киев
россия
миротворцы
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против вооруженных сил России, сообщает Верховная рада в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, миротворцы, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
00:27 08.03.2022 (обновлено: 09:14 08.03.2022)
 
Зеленский привлечет миротворцев к боевым действиям, заявили в Раде

Зеленский отозвал миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях против вооруженных сил России, сообщает Верховная рада в Telegram-канале.

"Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии для отпора российской агрессии", — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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00:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевРоссияМиротворцыВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМосква
 
 
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