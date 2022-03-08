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ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 08.03.2022
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины
ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:10
2022-03-08T20:19
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - сказал генерал.Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
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россия, украина, в мире
20:10 08.03.2022 (обновлено: 20:19 08.03.2022)
 
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины с начала операции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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