https://ria.ru/20220308/minoborony-1777182209.html

ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины

ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 08.03.2022

ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины

ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:10

2022-03-08T20:10

2022-03-08T20:19

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - сказал генерал.Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире