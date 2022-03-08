https://ria.ru/20220308/minoborony-1777182209.html
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 08.03.2022
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины
ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:10
2022-03-08T20:10
2022-03-08T20:19
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - сказал генерал.Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_f21d08d10f1c3a40bb7b3a5e2fd1234e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
20:10 08.03.2022 (обновлено: 20:19 08.03.2022)
ВС России уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС уничтожили 2581 объект военной инфраструктуры Украины с начала операции
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,6 тысячи военных объектов Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины
. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", - сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.