20:05 08.03.2022 (обновлено: 20:18 08.03.2022)
Минобороны заявило о взятии под контроль новых населенных пунктов
Минобороны заявило о взятии под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группировки войск ЛНР и ДНР, а также ВС РФ взяли под контроль новые населенные пункты, продвижение в Мариуполе сил ДНР составило 800-900 метров, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных Сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная", - заявил Конашенков.
Он уточнил, что после прекращения "режима тишины" в городе Мариуполь продолжилось наступление сил Донецкой республики, их продвижение составило ещё 800-900 метров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.