https://ria.ru/20220308/minoborony-1777164654.html

В Минобороны рассказали о раздаче гумпомощи гражданскому населению Украины

В Минобороны рассказали о раздаче гумпомощи гражданскому населению Украины - РИА Новости, 08.03.2022

В Минобороны рассказали о раздаче гумпомощи гражданскому населению Украины

Все условия для мирной и безопасной жизни создаются на освобожденных территориях, их населению предоставляется беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:06

2022-03-08T17:06

2022-03-08T17:15

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Все условия для мирной и безопасной жизни создаются на освобожденных территориях, их населению предоставляется беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивается беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/mariupol-1777165053.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире