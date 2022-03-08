McDonald's в Москве пока работает
Рестораны сети McDonald's в Москве пока работают
© McDonald'sMcDonald's на Пушкинской площади
© McDonald's
McDonald's на Пушкинской площади
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Рестораны сети McDonald's, объявившей о временной остановке своей деятельности в России, пока работают, убедились корреспонденты РИА Новости.
В ресторане на улице Вавилова в Москве нет очередей, но много курьеров служб доставки еды. Там можно спокойно купить еду.
На вопрос о закрытии ресторана в ближайшие дни сотрудники сообщили РИА Новости, что им "информацию такую никто не давал".
Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
Также во вторник Американская компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.