Сколько стоит империя лжи

Сколько стоит империя лжи - РИА Новости, 08.03.2022

Сколько стоит империя лжи

Интересно, сколько денег украинских и американских налогоплательщиков пошло на кибервойну против России — всю эту громадную фабрику фейков, которые расходятся...

Интересно, сколько денег украинских и американских налогоплательщиков пошло на кибервойну против России — всю эту громадную фабрику фейков, которые расходятся по всему миру и по нашей стране тоже. Увидеть где-то точные цифры было бы редкой удачей, но иногда удачи случаются, как это произошло с Китаем, изучающим сейчас очередной санкционный законопроект против себя.Законопроект кому-то из читателей может быть знаком. Упоминался в нашем рассказе о решении Америки бороться с пандой как со слишком мирным и уютным символом Китая и всего китайского. Антипандовый абзац был вписан в документ, вкратце называющийся "Америка конкурирует". Он уже прошел палату представителей конгресса США и в том или ином виде будет принят.Замысел этой законодательной инициативы в том, чтобы лишить Китай глобального лидерства в высоких технологиях, перекрыв туда доступ полупроводников и заодно создав проблемы в любых цепочках снабжения. Понятно, что в Пекине изучают текст этого документа под микроскопом — и находят много веселого. Сначала про панду, а вот сейчас о том, что выделяется 500 миллионов долларов для U.S. Agency for Global Media, так же, как исполнителям прочих медийных программ, на поощрение материалов в третьих странах (то есть не в США и, понятно, не в Китае), критикующих внешнюю экономическую политику Пекина, особенно его проект развития мировой инфраструктуры "Пояс и путь".Как это делается — да просто: пекинское англоязычное издание Global Times приводит историю, как местным журналистам в Зимбабве было обещано по тысяче долларов за каждый материал о том, что китайский бизнес в этой части Африки — неэтичный, вредит местным общинам и наносит ущерб кому-то и чему-то. Причем деньги обещал человек, связанный с американским посольством. Известна эта история стала потому, что газеты, вообще-то, не любят так называемую джинсу — когда их ресурс используется тамошними работниками для побочных личных заработков. Таковых погнали из местной The Herald, и шума было много.Собственно, ничего принципиально нового тут нет, не считая того, что какая-то часть громадной "империи лжи" была только что засвечена в американском законопроекте. И ничего специфически китайского тоже нет, все нам и другим знакомо. Каждодневно врут за деньги, как киевская фабрика фейков. Новость разве что в том, что сегодня такие штуки никто и не скрывает.Но один заслуживающий внимания пункт тут все-таки есть, и он содержится в названии этого будущего закона, точнее — в слове "конкурирует". Ведь полмиллиарда в данном случае выдается не вообще на гадости о Китае, а на вполне целенаправленные гадости, имеющие отношение именно к глобальной конкуренции.Если твой товар хорош, ты выигрываешь конкуренцию сам по себе, так? Нет, еще ее можно попробовать выиграть санкциями, если много врать. И вот еще одна точно такая же история — уже не про США, а про их соратников из Евросоюза. Там, в недрах Еврокомиссии, тоже вырабатывают всякие законопроекты на тему "Как обойти конкурента, если в честной борьбе ему проигрываешь".А именно: ЕС хочет обложить большими штрафами те компании (любые, но работающие в Европе), чьи логистические цепочки открыты для товаров, произведенных с нарушениями прав человека или экологических норм (вводимых, понятно, Евросоюзом). Это — никто не скрывает — направлено против Китая в первую очередь, потому что ведь он "творит геноцид в Синьцзяне".Стоп, а что такое геноцид, спрашивают в Китае. Есть два документа, дающие определения: это Конвенция ООН от 1948 года и Римский статут Международного суда от 1998 года. И там мы читаем, что геноцид — это когда берется целая национальная, религиозная (и так далее) группа и — просто по факту принадлежности к таковой — людей или убивают или "намеренно создают для нее условия, рассчитанные на ее физическое уничтожение целиком или частично", — в общем, то, что Украина делала в Донбассе. А с Китаем тут не получается, особенно если посмотреть статистику рождаемости, роста доходов и прочего для уйгуров, которые вот-вот станут самой привилегированной в Китае группой населения. Ну хорошо, тогда пригодится принудительный труд в том же Китае. Такой документ Еврокомиссия тоже обдумывает (правда, возникает вопрос: а если кому-то лень работать, но пособия просто так не допросишься, то труд такой личности — тоже принудительный?).А теперь главное: откуда возьмутся факты о нарушениях прав человека, экологических норм и о применении принудительного труда? Так их поставят вот эти самые журналисты, которые творят за тысячу долларов. А их вдобавок процитируют такие же правозащитники. Круг замкнулся.Интересно, можно ли вообще иметь дела — даже чисто экономические — с людьми, которые без вранья не могут и даже не особенно скрываются? И ведь если бы только врали, но ведь еще и регулярно пытаются сказать какую-нибудь гадость на темы морали и принципов с правилами. И если бы это касалось только России, можно было бы говорить о странностях русофобии. Но нет, это кого угодно касается.Вместо послесловия: интересно, а есть ли у нас в России иностранные агенты, специализирующиеся конкретно на выполнении той самой программы именно по китайской линии, — помните, о том, что бизнес этой страны неэтичный, вредит местным общинам и наносит ущерб кому-то и чему-то, в общем, "хищнический"? А ведь есть. Давно мелькают такие формулировки и такие "эксперты по Китаю". Тысяча долларов на дороге не валяются.И еще. На тему о речах с высоким моральным накалом есть цитата одного замечательного человека: "Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — ты победил". Кто это сказал — Махатма Ганди, Уинстон Черчилль? Никогда не догадаетесь: Адриано Челентано. Ну или кто-то из сценаристов в его фильмах.

