https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777131001.html

В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.03.2022

В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

Более 111 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 8,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:04

2022-03-08T11:04

2022-03-08T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 111 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 8,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 111 756 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 7 марта 2022 года ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777130435.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии