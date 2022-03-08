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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220308/koronavirus-1777131001.html
В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки - РИА Новости, 08.03.2022
В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
Более 111 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 8,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:04
2022-03-08T11:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 111 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 8,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 111 756 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 7 марта 2022 года ", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 08.03.2022
 
В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

В России 111 756 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 111 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 8,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 111 756 человек, или на 8,9% меньше по сравнению с 7 марта 2022 года ", - говорится в сообщении.
Медицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
11:02Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19
 
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