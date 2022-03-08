02:49 08.03.2022 (обновлено: 03:14 08.03.2022)
В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России
Замгенсека ООН Гриффитс заявил о предстоящих во вторник контактах в Минобороны России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
По его словам, встреча пройдет во вторник, "чтобы представить концепцию представителям Минобороны РФ".
"Нам нужны контактные номера военных представителей РФ на Украине, так же как у нас есть контакты с украинскими представителями. Нам нужны люди на местах. Потому что всегда во время режима прекращения огня что-то происходит. Всегда какие-то военные передвигаются. И если это происходит без твоего ведома и если ты не внимателен, все начинает сыпаться", — сказал замгенсека.
По его словам, нужны срочные средства для контактирования, которые должны помогать предотвращать срыв договоренностей и уход в коллапс.
"Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать завтра с представителями Минобороны РФ", — добавил он.