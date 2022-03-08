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В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России
В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России - РИА Новости, 08.03.2022
В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России
Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:49
2022-03-08T03:14
в мире
оон
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
мартин гриффитс
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.По его словам, встреча пройдет во вторник, "чтобы представить концепцию представителям Минобороны РФ".По его словам, нужны срочные средства для контактирования, которые должны помогать предотвращать срыв договоренностей и уход в коллапс."Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать завтра с представителями Минобороны РФ", — добавил он.
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в мире, оон, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, мартин гриффитс
02:49 08.03.2022 (обновлено: 03:14 08.03.2022)
 
В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России

Замгенсека ООН Гриффитс заявил о предстоящих во вторник контактах в Минобороны России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
По его словам, встреча пройдет во вторник, "чтобы представить концепцию представителям Минобороны РФ".
"Нам нужны контактные номера военных представителей РФ на Украине, так же как у нас есть контакты с украинскими представителями. Нам нужны люди на местах. Потому что всегда во время режима прекращения огня что-то происходит. Всегда какие-то военные передвигаются. И если это происходит без твоего ведома и если ты не внимателен, все начинает сыпаться", — сказал замгенсека.
По его словам, нужны срочные средства для контактирования, которые должны помогать предотвращать срыв договоренностей и уход в коллапс.
"Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать завтра с представителями Минобороны РФ", — добавил он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий
 
В миреООНРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаМартин Гриффитс
 
 
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