https://ria.ru/20220308/kontakty-1777108127.html

В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России

В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России - РИА Новости, 08.03.2022

В ООН заявили о предстоящих контактах с Минобороны России

Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:49

2022-03-08T02:49

2022-03-08T03:14

в мире

оон

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

мартин гриффитс

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Сотрудники ООН во вторник обсудят с представителями Минобороны РФ в Москве механизмы функционирования гуманитарных коридоров на Украине, заявил журналистам замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.По его словам, встреча пройдет во вторник, "чтобы представить концепцию представителям Минобороны РФ".По его словам, нужны срочные средства для контактирования, которые должны помогать предотвращать срыв договоренностей и уход в коллапс."Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать завтра с представителями Минобороны РФ", — добавил он.

https://ria.ru/20220308/zhiteli-1777107729.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, мартин гриффитс