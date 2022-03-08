Мадуро заявил о риске перехода ситуации на Украине в глобальный конфликт
Президент Венесуэлы Мадуро обеспокоился намерениями сделать украинский конфликт глобальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 8 мар — РИА Новости. Правительство Венесуэлы глубоко обеспокоено возможностью распространения конфликта на Украине в другие регионы Европы и мира, на это нацелена кампания ненависти в СМИ и санкции против России, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении, которое транслировал телеканал VTV.
"Мы глубочайше обеспокоены возможностью войны в Европе и распространения этого вооруженного противостояния на другие регионы мира. Выношена и подготовлена медийная общественная кампания ненависти, а также пакет экономических мер, нацеленных на ухудшение условий и распространение военного сценария и театра военных действий за пределы Украины в Европу и из Европы — в другие регионы планеты", — сказал глава государства.
Президент Венесуэлы выразил надежду, что это своевременное предупреждение сможет "остановить безумие, захватившее важнейших лидеров Запада и мира".
"Конфликт расширяется с военной точки зрения, что может привести к третьей мировой войне. Уже сейчас он имеет глобальные последствия — разрушительное воздействие на цены нефти, бензина и газа, на стоимость продовольствия, удобрений, транспортировки. Глобальное воздействие выражено в небезопасности, в управлении международными отношениями", — подчеркнул Мадуро.
По словам венесуэльского лидера, власти южноамериканской страны уже принимают меры для контроля инфляции и возможных эффектов распространения конфликта в Европе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Правительство РФ позже утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, ЕС, США, Великобритании и другие. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.