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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/kiva-1777176660.html
Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации
Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации - РИА Новости, 08.03.2022
Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации
Украинский депутат Илья Кива считает, что Украина благодаря проводимой на ее территории спецоперации РФ по демилитаризации сможет возродиться и стать цветущим... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:14
2022-03-08T19:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива считает, что Украина благодаря проводимой на ее территории спецоперации РФ по демилитаризации сможет возродиться и стать цветущим государством.Также Кива заявил, что все сделает для того, чтобы спецоперация РФ на Украине была завершена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, илья кива
19:14 08.03.2022
 
Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации

Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей страной после спецоперации России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива считает, что Украина благодаря проводимой на ее территории спецоперации РФ по демилитаризации сможет возродиться и стать цветущим государством.
"Спецоперация со стороны Российской Федерации - это действительно денацификация Украины, наведение порядка, избавление от внешнего управления и возможность нашей стране возродиться, возродиться в то цветущее, дарящее радость и будущее, счастливое для наших детей государство", - сказал Кива в своем видеообращении.
Также Кива заявил, что все сделает для того, чтобы спецоперация РФ на Украине была завершена.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Неадекватность Запада работает на Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРИлья Кива
 
 
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