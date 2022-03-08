https://ria.ru/20220308/kiva-1777176660.html

Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации

Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации - РИА Новости, 08.03.2022

Депутат Кива: Украина может возродиться и стать цветущей после спецоперации

Украинский депутат Илья Кива считает, что Украина благодаря проводимой на ее территории спецоперации РФ по демилитаризации сможет возродиться и стать цветущим... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:14

2022-03-08T19:14

2022-03-08T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива считает, что Украина благодаря проводимой на ее территории спецоперации РФ по демилитаризации сможет возродиться и стать цветущим государством.Также Кива заявил, что все сделает для того, чтобы спецоперация РФ на Украине была завершена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, илья кива