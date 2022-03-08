https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

Киев пережил исход

Киев пережил исход - РИА Новости, 08.03.2022

Киев пережил исход

По мере завершения второй недели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ее столица претерпевает новые изменения. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T08:00

2022-03-08T08:00

2022-03-08T08:24

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украина

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По мере завершения второй недели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины ее столица претерпевает новые изменения.Самих свидетельств войны в Киеве по-прежнему немного.Да, ударами крылатых ракет была прекращена работа основной и запасной телевышек — хотя если не приглядываться, то результатов удара по главной телевышке увидеть не удастся. Стоит она надежно, только не функционирует.Да, все более явственно слышится канонада, особенно на севере и северо-западе города.Да, появляются уже не только устные свидетельства, но и видеокадры работы реактивных систем залпового огня прямо из спальных районов — в частности, снятые на видеокамеру телефонов жителей района Виноградарь.Блокпостов в городе становится все больше. При этом они выглядят несколько более серьезно, нежели раньше, — это уже не шины или мусорные баки, а железобетонные блоки и мешки с песком. Не говоря уж о многочисленных противотанковых ежах, расставленных где ни попадя. Всех этих прелестей действительно много. Если бы в Киеве оставалось сравнимое с прежними временами количество народа и возможность заправиться топливом, город бы не просто стоял — он бы не двигался в принципе!Но как раз самая главная перемена — это исход народа. В городе осталось уже не более четверти населения, если не меньше. Первыми практически мгновенно уехали "новые киевляне" родом из западной Украины — они предпочитают защищать столь любимое ими государство из безопасного тыла. Потом уже стали выбираться многие другие, включая сотни патриотичных блогеров и прочих так называемых лидеров общественного мнения. Кстати, по поведению этих персонажей в местах новой дислокации (в украинском Закарпатье, Молдавии и даже Польше) можно получить отчетливое представление, какой моральный ад они своим присутствием и поведением создавали в Киеве.Но несмотря на резкое сокращение количества жителей, городские власти во главе с Виталием Кличко, у которых суть работы всегда состояла в масштабном воровстве, так и не могут организовать элементарные вещи. Пара примеров. При мэре-боксере Киев давно стал очень грязным, но теперь он сумел его превратить в одну гигантскую мусорку. Очереди в продовольственные магазины остаются большими, а ассортимент в них все более скромным. Если с хлебом ситуация более-менее нормализовалась, то молочные продукты, яйца и мясо — это деликатесы из прошлой жизни. Но пожалуй, главная проблема — неспособность власти организовать нормальную работу по обеспечению населения лекарствами. Очереди в немногие работающие аптеки огромные, а с наличием товаров в них большие проблемы. И это притом что Киев даже не блокирован: дороги с юга и юго-запада открыты. Ну и уж если для подвоза боеприпасов подъездных путей хватает, то и для подвоза лекарств, по идее, их должно быть достаточно.В городе вроде бы стало меньше неспровоцированного применения оружия так называемыми силами территориальной обороны — местным фольксштурмом. Однако сама охота не ведьм не только продолжается, но и ширится. Убийство сотрудниками СБУ одного из участников первого раунда переговоров Украины с Россией Дениса Киреева, который потом был назван Главным управлением разведки Министерства обороны Украины героем, является ярким, но, к сожалению, далеко не единичным случаем.Тем не менее телевизор все еще побеждает холодильник. Несмотря на отключение эфирного телевидения продолжает работать кабельное. Ну и интернет в любом его виде. Основная масса оставшегося в городе населения благодаря мощной информационной накачке все еще настроена по поводу боевых действий довольно оптимистично, хотя уже и не столь истерично верит в победу, которая должна наступить вот-вот, — видимо, сказывается миграция на Запад многих наиболее рьяных "переможцев".По характеру боевых действий в других частях Украины совершенно отчетливо видно, что сохранение жизней мирных жителей украинское руководство не особенно интересует. Да и упомянутые выше удары из Киева не только подвергают риску местных жителей в связи с возможным ответным ударом, но и наносятся по его предместьям далеко не высокоточным оружием, которого практически нет в наличии у украинской армии. И делается это уж точно без какой-то заботы о тамошних жителях. Вряд ли что-то другое ждет и киевлян.В этой связи переговоры о гуманитарных коридорах для городов, в которых ведутся боевые действия, явно не имеют реальной целью спасение человеческих жизней. Не говоря уж о более широкой повестке — несамостоятельное украинское руководство, да еще и подначиваемое и направляемое "западными партнерами", реально верит, что время работает персонально на него. А на страну им в общем-то плевать — будущее своих детей они с ней никоим образом не связывают при любом развитии событий.Давно существовавшие и культивируемые Западом на Украине национализм и неонацизм перерождаются в свои самые уродливые формы.Отказ на уровне вице-премьера украинского правительства от выведения людей по гуманитарным коридорам под предлогом того, что люди не будут выходить в Россию, притом что российская сторона предложила варианты выведения и на подконтрольную Киеву территорию, — это верх цинизма.Что же касается низового уровня, то можно не сомневаться, что при попытке людей воспользоваться коридором для выхода в Россию или Белоруссию им будут тупо стрелять в спину. И на фоне многочисленных секретных тюрем с пыточными камерами это будет еще довольно гуманный вариант.Ну а если операция по денацификации не будет завершена, то измерение черепов в Третьем рейхе будет выглядеть легкой забавой на фоне того, до чего смогут додуматься в "новой Украине". С перспективами распространения такого опыта на сопредельные страны, включая Россию.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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авторы, киев, россия, белоруссия, министерство обороны украины, служба безопасности украины, виталий кличко, украина