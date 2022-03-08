https://ria.ru/20220308/khranilischa-1777177895.html

ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября

ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября - РИА Новости, 08.03.2022

ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября

Еврокомиссия намерена представить в скором времени законопроект, по которому хранилища газа в Евросоюзе должны будут ежегодно заполняться минимум на 90% к 1... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:35

2022-03-08T19:35

2022-03-08T19:59

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Еврокомиссия намерена представить в скором времени законопроект, по которому хранилища газа в Евросоюзе должны будут ежегодно заполняться минимум на 90% к 1 октября, говорится в сообщении ЕК."Комиссия намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа на всей территории ЕС заполнялись не менее чем на 90% от их вместимости к 1 октября каждого года", - сказано в релизе.Законопроекты в Евросоюзе должны обсуждаться и проходить утверждение Советом стран ЕС и Европарламентом."Пока (это – ред.) законодательство ЕС не вступило в силу, Комиссия призывает государства-члены принять меры для пополнения хранилищ перед следующим отопительным сезоном", - говорится в релизе.Евросоюз имеет потенциал для ежегодных закупок дополнительных 50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК)."Комиссия в последние месяцы имела возможность контактировать с рядом партнеров по всему миру для диверсификации поставок газа по трубопроводам или через СПГ. Среди этих стран США, Норвегия, Катар, Азербайджан, Алжир, Египет, Корея, Япония, Нигерия, Турция, Израиль. Это привело к рекордным объемам импорта СПГ в январе и феврале. ЕС имеет потенциал ежегодно импортировать дополнительные 50 миллиардов кубометров СПГ", - говорится в релизе.Страны Евросоюза в нынешних исключительных обстоятельствах могут регулировать розничные цены на энергоносители для уязвимых потребителей, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии."Комиссия подтверждает, что в нынешних исключительных обстоятельствах государства-члены (ЕС – ред.) могут устанавливать регулируемые цены для уязвимых потребителей, домашних хозяйств и микропредприятий, чтобы помочь защитить потребителей и нашу экономику", - говорится в релизе о высоких ценах на энергоносители.

https://ria.ru/20220308/neft-1777177701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

европарламент, евросоюз, в мире, еврокомиссия, природный газ, экономика