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ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября
ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября - РИА Новости, 08.03.2022
ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября
Еврокомиссия намерена представить в скором времени законопроект, по которому хранилища газа в Евросоюзе должны будут ежегодно заполняться минимум на 90% к 1... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:35
2022-03-08T19:59
европарламент
евросоюз
в мире
еврокомиссия
природный газ
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Еврокомиссия намерена представить в скором времени законопроект, по которому хранилища газа в Евросоюзе должны будут ежегодно заполняться минимум на 90% к 1 октября, говорится в сообщении ЕК."Комиссия намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа на всей территории ЕС заполнялись не менее чем на 90% от их вместимости к 1 октября каждого года", - сказано в релизе.Законопроекты в Евросоюзе должны обсуждаться и проходить утверждение Советом стран ЕС и Европарламентом."Пока (это – ред.) законодательство ЕС не вступило в силу, Комиссия призывает государства-члены принять меры для пополнения хранилищ перед следующим отопительным сезоном", - говорится в релизе.Евросоюз имеет потенциал для ежегодных закупок дополнительных 50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК)."Комиссия в последние месяцы имела возможность контактировать с рядом партнеров по всему миру для диверсификации поставок газа по трубопроводам или через СПГ. Среди этих стран США, Норвегия, Катар, Азербайджан, Алжир, Египет, Корея, Япония, Нигерия, Турция, Израиль. Это привело к рекордным объемам импорта СПГ в январе и феврале. ЕС имеет потенциал ежегодно импортировать дополнительные 50 миллиардов кубометров СПГ", - говорится в релизе.Страны Евросоюза в нынешних исключительных обстоятельствах могут регулировать розничные цены на энергоносители для уязвимых потребителей, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии."Комиссия подтверждает, что в нынешних исключительных обстоятельствах государства-члены (ЕС – ред.) могут устанавливать регулируемые цены для уязвимых потребителей, домашних хозяйств и микропредприятий, чтобы помочь защитить потребителей и нашу экономику", - говорится в релизе о высоких ценах на энергоносители.
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европарламент, евросоюз, в мире, еврокомиссия, природный газ, экономика
19:35 08.03.2022 (обновлено: 19:59 08.03.2022)
 
ЕК хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября

ЕК намерена представить законопроект о заполнении хранилищ ЕС газом на 90% к 1 октября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Еврокомиссия намерена представить в скором времени законопроект, по которому хранилища газа в Евросоюзе должны будут ежегодно заполняться минимум на 90% к 1 октября, говорится в сообщении ЕК.
"Комиссия намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа на всей территории ЕС заполнялись не менее чем на 90% от их вместимости к 1 октября каждого года", - сказано в релизе.
Законопроекты в Евросоюзе должны обсуждаться и проходить утверждение Советом стран ЕС и Европарламентом.
"Пока (это – ред.) законодательство ЕС не вступило в силу, Комиссия призывает государства-члены принять меры для пополнения хранилищ перед следующим отопительным сезоном", - говорится в релизе.
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Евросоюз имеет потенциал для ежегодных закупок дополнительных 50 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
"Комиссия в последние месяцы имела возможность контактировать с рядом партнеров по всему миру для диверсификации поставок газа по трубопроводам или через СПГ. Среди этих стран США, Норвегия, Катар, Азербайджан, Алжир, Египет, Корея, Япония, Нигерия, Турция, Израиль. Это привело к рекордным объемам импорта СПГ в январе и феврале. ЕС имеет потенциал ежегодно импортировать дополнительные 50 миллиардов кубометров СПГ", - говорится в релизе.
Страны Евросоюза в нынешних исключительных обстоятельствах могут регулировать розничные цены на энергоносители для уязвимых потребителей, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
"Комиссия подтверждает, что в нынешних исключительных обстоятельствах государства-члены (ЕС – ред.) могут устанавливать регулируемые цены для уязвимых потребителей, домашних хозяйств и микропредприятий, чтобы помочь защитить потребителей и нашу экономику", - говорится в релизе о высоких ценах на энергоносители.
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