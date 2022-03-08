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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/kadyrov-1777188111.html
Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье
Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье - РИА Новости, 08.03.2022
Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогают женщине воссоединиться со своей семьей. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:32
2022-03-08T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
омон россии
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогают женщине воссоединиться со своей семьей.По его словам, мать девушек, которые на видео в слезах обнимают женщину, до начала спецоперации работала учительницей в соседней деревне, и 13 дней находилась в подвале, о судьбе родных ничего не знала."На такие кадры невозможно смотреть равнодушно... После освобождения территории бойцами спецподразделений РФ она смогла рассказать о случившемся. Узнав это, мой дорогой брат, командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев привёз мать домой. Вся семья теперь снова вместе. Им ничего не грозит. Российские бойцы обеспечивают безопасность на занятых территориях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, омон россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
21:32 08.03.2022
 
Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье

Кадыров рассказал, как бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогли женщине вернуться к семье

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогают женщине воссоединиться со своей семьей.
По его словам, мать девушек, которые на видео в слезах обнимают женщину, до начала спецоперации работала учительницей в соседней деревне, и 13 дней находилась в подвале, о судьбе родных ничего не знала.
"На такие кадры невозможно смотреть равнодушно... После освобождения территории бойцами спецподразделений РФ она смогла рассказать о случившемся. Узнав это, мой дорогой брат, командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев привёз мать домой. Вся семья теперь снова вместе. Им ничего не грозит. Российские бойцы обеспечивают безопасность на занятых территориях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФОМОН РоссииРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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