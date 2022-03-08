https://ria.ru/20220308/kadyrov-1777188111.html

Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье

Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье - РИА Новости, 08.03.2022

Кадыров рассказал, как военные на Украине помогли женщине вернуться к семье

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогают женщине воссоединиться со своей семьей. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:32

2022-03-08T21:32

2022-03-08T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

омон россии

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором бойцы чеченского ОМОНа на Украине помогают женщине воссоединиться со своей семьей.По его словам, мать девушек, которые на видео в слезах обнимают женщину, до начала спецоперации работала учительницей в соседней деревне, и 13 дней находилась в подвале, о судьбе родных ничего не знала."На такие кадры невозможно смотреть равнодушно... После освобождения территории бойцами спецподразделений РФ она смогла рассказать о случившемся. Узнав это, мой дорогой брат, командир ОМОНа "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев привёз мать домой. Вся семья теперь снова вместе. Им ничего не грозит. Российские бойцы обеспечивают безопасность на занятых территориях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, омон россии, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров