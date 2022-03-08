https://ria.ru/20220308/izvineniya-1777143226.html

В МИД России вызвали посла Ирландии

В МИД России вызвали посла Ирландии - РИА Новости, 08.03.2022

В МИД России вызвали посла Ирландии

Посол Ирландии в Москве вызван в МИД, ему заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине, говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:23

2022-03-08T13:23

2022-03-08T13:32

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Посол Ирландии в Москве вызван в МИД, ему заявлен протест в связи инцидентом с посольством РФ в Дублине, говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении."Восьмого марта в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайн МакЭлдафф. Послу был заявлен решительный протест в связи с инцидентом с нарушением безопасности посольства России в Дублине, в ходе которого грузовиком был совершен таран въездных ворот российской дипмиссии", - указывается в документе.В МИД заявили, что участники инцидента у посольства РФ в Дублине использовали тактику террористов.Накануне к воротам посольства РФ в Ирландии подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших."Окружившие наше посольство демонстранты взяли, по сути, на вооружение тактику, широко используемую террористами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В российском МИД считают, что Дублин должен выплатить Москве компенсацию за ущерб имуществу посольства РФ. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России."Ожидаем также проведения властями этой страны объективного расследования и наказания виновных",- указывается в документе МИД РФ.МИД РФ также потребовал от властей Ирландии принять меры для исключения угроз безопасности посольству России в Дублине."Заявили о необходимости безотлагательного принятия ирландским правительством исчерпывающих мер в целях исключения угроз безопасности посольству России в Дублине и его персоналу в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220307/posolstvo-1777062863.html

https://ria.ru/20220308/napadenie-1777137123.html

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Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, россия, дублин, ирландия