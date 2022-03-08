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В Смоленской области завели дело из-за исчезновения трех детей
В Смоленской области завели дело из-за исчезновения трех детей - РИА Новости, 08.03.2022
В Смоленской области завели дело из-за исчезновения трех детей
Уголовное дело возбуждено в Смоленске из-за исчезновения трёх детей, тело одного ребенка уже найдено в реке, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:53
2022-03-08T16:23
происшествия
смоленская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 8 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Смоленске из-за исчезновения трёх детей, тело одного ребенка уже найдено в реке, сообщает СУ СК РФ по региону."Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков", - говорится в сообщении.По данным следствия, двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома в Смоленске и ушли в неизвестном направлении в понедельник. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр.Во вторник около 12 часов тело восьмилетнего ребенка было обнаружено водолазами в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. Видимых признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.Поисковые работы продолжаются, отмечает следствие. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения трёх малолетних детей.
https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:53 08.03.2022 (обновлено: 16:23 08.03.2022)
 
В Смоленской области завели дело из-за исчезновения трех детей

В Смоленской области завели уголовное дело из-за исчезновения трех детей

© Фото : СУ СК по Смоленской областиПоиски пропавших детей в Смоленской области
Поиски пропавших детей в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : СУ СК по Смоленской области
Поиски пропавших детей в Смоленской области
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БРЯНСК, 8 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Смоленске из-за исчезновения трёх детей, тело одного ребенка уже найдено в реке, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения двух восьмилетних и одного десятилетнего мальчиков", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома в Смоленске и ушли в неизвестном направлении в понедельник. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр.
Во вторник около 12 часов тело восьмилетнего ребенка было обнаружено водолазами в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. Видимых признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено.
Поисковые работы продолжаются, отмечает следствие. Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения трёх малолетних детей.
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ПроисшествияСмоленская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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