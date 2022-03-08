https://ria.ru/20220308/investitsii-1777183007.html

США запретили новые инвестиции в российский ТЭК

США запретили новые инвестиции в российский ТЭК - РИА Новости, 08.03.2022

США запретили новые инвестиции в российский ТЭК

Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:15

2022-03-08T20:15

2022-03-08T20:40

экономика

сша

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не позволяют им финансировать зарубежные компании, которые такие инвестиции производят, сообщил Белый дом.По его данным, в прошлом году США закупали в РФ почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и запрет, объявленный президентом Джо Байденом в рамках санкций из-за военной операции на Украине, лишит Москву "миллиардов долларов" ежегодных поступлений от американских автовладельцев и прочих потребителей."Сегодняшний указ запрещает… новые американские инвестиции в российский энергетический сектор", - сказано в пресс-релизе."Американцам также будет запрещено участие в финансировании и иной поддержке иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России", - добавил Белый дом.Запрет на импорт касается российской сырой нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, добавили в администрации.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, россия, джо байден