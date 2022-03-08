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США запретили новые инвестиции в российский ТЭК
США запретили новые инвестиции в российский ТЭК - РИА Новости, 08.03.2022
США запретили новые инвестиции в российский ТЭК
Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:15
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экономика
сша
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не позволяют им финансировать зарубежные компании, которые такие инвестиции производят, сообщил Белый дом.По его данным, в прошлом году США закупали в РФ почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и запрет, объявленный президентом Джо Байденом в рамках санкций из-за военной операции на Украине, лишит Москву "миллиардов долларов" ежегодных поступлений от американских автовладельцев и прочих потребителей."Сегодняшний указ запрещает… новые американские инвестиции в российский энергетический сектор", - сказано в пресс-релизе."Американцам также будет запрещено участие в финансировании и иной поддержке иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России", - добавил Белый дом.Запрет на импорт касается российской сырой нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, добавили в администрации.
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
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экономика, сша, россия, джо байден
20:15 08.03.2022 (обновлено: 20:40 08.03.2022)
 
США запретили новые инвестиции в российский ТЭК

Новые санкции США запрещают американцам инвестировать в российский ТЭК

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не позволяют им финансировать зарубежные компании, которые такие инвестиции производят, сообщил Белый дом.
По его данным, в прошлом году США закупали в РФ почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и запрет, объявленный президентом Джо Байденом в рамках санкций из-за военной операции на Украине, лишит Москву "миллиардов долларов" ежегодных поступлений от американских автовладельцев и прочих потребителей.
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"Сегодняшний указ запрещает… новые американские инвестиции в российский энергетический сектор", - сказано в пресс-релизе.
"Американцам также будет запрещено участие в финансировании и иной поддержке иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России", - добавил Белый дом.
Запрет на импорт касается российской сырой нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, добавили в администрации.
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