20:15 08.03.2022 (обновлено: 20:40 08.03.2022)
США запретили новые инвестиции в российский ТЭК
Новые санкции США запрещают американцам инвестировать в российский ТЭК
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Новые санкции, помимо запрета на импорт нефти, газа и угля из России, запрещают американцам инвестировать в российский топливно-энергетический комплекс и не позволяют им финансировать зарубежные компании, которые такие инвестиции производят, сообщил Белый дом.
По его данным, в прошлом году США закупали в РФ почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и запрет, объявленный президентом Джо Байденом в рамках санкций из-за военной операции на Украине, лишит Москву "миллиардов долларов" ежегодных поступлений от американских автовладельцев и прочих потребителей.
"Сегодняшний указ запрещает… новые американские инвестиции в российский энергетический сектор", - сказано в пресс-релизе.
"Американцам также будет запрещено участие в финансировании и иной поддержке иностранных компаний, которые производят инвестиции в производство энергии в России", - добавил Белый дом.
Запрет на импорт касается российской сырой нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, добавили в администрации.