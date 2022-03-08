https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777185638.html

Зеленский обсудил с Макроном договоренности по гуманитарным коридорам

Зеленский обсудил с Макроном договоренности по гуманитарным коридорам - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский обсудил с Макроном договоренности по гуманитарным коридорам

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:03

2022-03-08T21:03

2022-03-08T21:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771724664_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e594690cc0591e09d1513e67cda8fd2.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставки грузов."Поддерживаю постоянный диалог с Эммануэлем Макроном. Обсудили реализацию договоренностей по гуманитарным коридорам для эвакуации населения и доставки необходимых грузов", - сообщил Зеленский в Twitter.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Вице-премьер Украины Ирина Верещук позже заявила, что первая колонна с людьми из города Сумы в сторону Полтавы отправится по гуманитарному коридору в 11.00 мск, вслед за ней поедет гражданское население на своих автомобилях. При этом в город будут направлены гуманитарные грузы.Она также предложила России согласовать их маршруты гуманитарных коридоров, не упомянув названные ранее предложения Минобороны РФ по открытию коридоров до российской территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, франция, эммануэль макрон, ирина верещук