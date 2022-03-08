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В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам
В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам - РИА Новости, 08.03.2022
В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:59
2022-03-08T03:59
в мире
владимир путин
ирина верещук
россия
вооруженные силы рф
мартин гриффитс
украина
оон
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по гуманитарным коридорам на Украине.По информации Следственного комитета РФ, украинские власти и военные препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан через гуманитарные коридоры. Также против эвакуации мирных жителей в Россию через гуманитарные коридоры выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html
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в мире, владимир путин, ирина верещук, россия, вооруженные силы рф, мартин гриффитс, украина, оон
03:59 08.03.2022
 
В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам

Замгенсека ООН Граффитс не смог ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по гуманитарным коридорам на Украине.
По информации Следственного комитета РФ, украинские власти и военные препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан через гуманитарные коридоры. Также против эвакуации мирных жителей в Россию через гуманитарные коридоры выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Нет, я не могу сказать. Я не знаю, кто блокирует, и это не моя обязанность. Моя задача — попытаться сделать так, чтобы это (гуманитарные коридоры — ред.) заработало", — сказал Гриффитс.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
03:32
В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинИрина ВерещукРоссияВооруженные силы РФМартин ГриффитсУкраинаООН
 
 
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