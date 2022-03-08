В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам
Замгенсека ООН Граффитс не смог ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по гуманитарным коридорам на Украине.
По информации Следственного комитета РФ, украинские власти и военные препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан через гуманитарные коридоры. Также против эвакуации мирных жителей в Россию через гуманитарные коридоры выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Нет, я не могу сказать. Я не знаю, кто блокирует, и это не моя обязанность. Моя задача — попытаться сделать так, чтобы это (гуманитарные коридоры — ред.) заработало", — сказал Гриффитс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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