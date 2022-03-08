https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777110255.html

В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам

В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам - РИА Новости, 08.03.2022

В ООН не смогли ответить, кто блокирует выход украинцев по гумкоридорам

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:59

2022-03-08T03:59

2022-03-08T03:59

в мире

владимир путин

ирина верещук

россия

вооруженные силы рф

мартин гриффитс

украина

оон

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил журналистам, что не знает, какая сторона препятствует безопасному выходу мирного населения по гуманитарным коридорам на Украине.По информации Следственного комитета РФ, украинские власти и военные препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан через гуманитарные коридоры. Также против эвакуации мирных жителей в Россию через гуманитарные коридоры выступила вице-премьер Украины Ирина Верещук.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, ирина верещук, россия, вооруженные силы рф, мартин гриффитс, украина, оон