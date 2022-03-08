https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html

В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам

В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам - РИА Новости, 08.03.2022

В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:32

2022-03-08T03:32

2022-03-08T03:32

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

мартин гриффитс

оон

украина

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов.Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10.00 мск вторника РФ объявляет режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов в безопасные районы."Будем надеяться", — сказал Гриффитс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление с российской стороны.При этом он призвал стороны на Украине "держать слово" в вопросах организации гуманитарных коридоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/zhiteli-1777107729.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, мартин гриффитс, оон, украина