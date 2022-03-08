Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html
В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам
В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам - РИА Новости, 08.03.2022
В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:32
2022-03-08T03:32
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
мартин гриффитс
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777050725_0:226:3045:1939_1920x0_80_0_0_12074cc228dd12930ecf4eb33eaf44a6.jpg
ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов.Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10.00 мск вторника РФ объявляет режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов в безопасные районы."Будем надеяться", — сказал Гриффитс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление с российской стороны.При этом он призвал стороны на Украине "держать слово" в вопросах организации гуманитарных коридоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/zhiteli-1777107729.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777050725_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_20e8fcae78515153b59f08bd63167c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, мартин гриффитс, оон, украина
03:32 08.03.2022
 
В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам

Замгенсека ООН Гриффитс надеется на успех российской инициативы по гумкоридорам на Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов.
Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10.00 мск вторника РФ объявляет режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов в безопасные районы.
"Будем надеяться", — сказал Гриффитс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление с российской стороны.
При этом он призвал стороны на Украине "держать слово" в вопросах организации гуманитарных коридоров.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
02:35
ООН призвала дать жителям на Украине покинуть зоны боевых действий
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФМартин ГриффитсООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала