В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам
Замгенсека ООН Гриффитс надеется на успех российской инициативы по гумкоридорам на Украине
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил надежду на успех инициативы РФ объявить режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов.
Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10.00 мск вторника РФ объявляет режим тишины для вывода мирного населения из украинских городов в безопасные районы.
"Будем надеяться", — сказал Гриффитс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующее заявление с российской стороны.
При этом он призвал стороны на Украине "держать слово" в вопросах организации гуманитарных коридоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали