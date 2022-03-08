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Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров
Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров - РИА Новости, 08.03.2022
Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров
Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:19
2022-03-08T01:41
в мире
украина
киев
белоруссия
россия
михаил подоляк
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он также добавил, что существуют определенные договоренности по гуманитарным коридорам , но их лучше не озвучивать, чтобы не сорвать.После окончания очередного раунда переговоров России и Украины Михаил Подоляк заявлял, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.Представители российской делегации выразили надежду, что гумкоридоры заработают в ближайшее время.С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html
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в мире, украина, киев, белоруссия, россия, михаил подоляк
01:19 08.03.2022 (обновлено: 01:41 08.03.2022)
 
Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев крайне заинтересован в работе гумкоридоров

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей", — заявил Подоляк.

Он также добавил, что существуют определенные договоренности по гуманитарным коридорам , но их лучше не озвучивать, чтобы не сорвать.
После окончания очередного раунда переговоров России и Украины Михаил Подоляк заявлял, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.
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С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.
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В миреУкраинаКиевБелоруссияРоссияМихаил Подоляк
 
 
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