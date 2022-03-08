https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777104460.html

Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров

Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров - РИА Новости, 08.03.2022

Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров

Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:19

2022-03-08T01:19

2022-03-08T01:41

в мире

украина

киев

белоруссия

россия

михаил подоляк

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он также добавил, что существуют определенные договоренности по гуманитарным коридорам , но их лучше не озвучивать, чтобы не сорвать.После окончания очередного раунда переговоров России и Украины Михаил Подоляк заявлял, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.Представители российской делегации выразили надежду, что гумкоридоры заработают в ближайшее время.С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

киев

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, киев, белоруссия, россия, михаил подоляк