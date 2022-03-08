01:19 08.03.2022 (обновлено: 01:41 08.03.2022)
Киев заявил о заинтересованности в работе гумкоридоров
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев крайне заинтересован в работе гумкоридоров
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали, заявил изданию страна.ua советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей", — заявил Подоляк.
Он также добавил, что существуют определенные договоренности по гуманитарным коридорам , но их лучше не озвучивать, чтобы не сорвать.
После окончания очередного раунда переговоров России и Украины Михаил Подоляк заявлял, что есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров.
Представители российской делегации выразили надежду, что гумкоридоры заработают в ближайшее время.
С начала боевых действий прошли уже три раунда переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали