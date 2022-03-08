https://ria.ru/20220308/gaz-1777176874.html

"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа"

"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа" - РИА Новости, 08.03.2022

"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа"

"Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 8 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:16

2022-03-08T19:16

2022-03-08T19:16

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 8 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания ранее забронировала часть мощности магистрали на все газовые сутки 8 марта, то есть с 8.00 мск до 8.00 мск 9 марта.При этом на внутридневном аукционе во вторник "Газпром" дозакупил еще 1,35 миллиона кубометров в час транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 9 марта.

https://ria.ru/20220307/gaz-1777093510.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпром, россия