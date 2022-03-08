https://ria.ru/20220308/gaz-1777176874.html
"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа" - РИА Новости, 08.03.2022
"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 8 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:16
2022-03-08T19:16
2022-03-08T19:16
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 8 марта часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания ранее забронировала часть мощности магистрали на все газовые сутки 8 марта, то есть с 8.00 мск до 8.00 мск 9 марта.При этом на внутридневном аукционе во вторник "Газпром" дозакупил еще 1,35 миллиона кубометров в час транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 9 марта.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777093510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия
"Газпром" купил дополнительную мощность газопровода "Ямал-Европа"
"Газпром" снова купил на предстоящую ночь дополнительную мощность "Ямал-Европы"