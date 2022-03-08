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Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.03.2022
Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта — выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:21
2022-03-08T11:05
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта — выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, в первые минуты стоимость фьючерсов по индексу TTF была на уровне 2870 долларов, но почти сразу выросла до 3309 долларов. Накануне расчетная цена была 2560 долларов. При этом стоимость голубого топлива 7 марта в пике достигала 3900 долларов за тысячу кубометров. Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/tsena-na-gaz-1777035288.html
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, европа, природный газ
10:21 08.03.2022 (обновлено: 11:05 08.03.2022)
 
Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе взлетела на 20%, выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта — выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, в первые минуты стоимость фьючерсов по индексу TTF была на уровне 2870 долларов, но почти сразу выросла до 3309 долларов. Накануне расчетная цена была 2560 долларов. При этом стоимость голубого топлива 7 марта в пике достигала 3900 долларов за тысячу кубометров.
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Вчера, 14:14В России
Медведев "поздравил" европейцев с рекордной ценой на газ
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газ
 
 
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