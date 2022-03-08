https://ria.ru/20220308/gaz-1777126313.html

Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.03.2022

Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта — выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:21

2022-03-08T10:21

2022-03-08T11:05

экономика

европа

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30% в сравнении с 7 марта — выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Так, в первые минуты стоимость фьючерсов по индексу TTF была на уровне 2870 долларов, но почти сразу выросла до 3309 долларов. Накануне расчетная цена была 2560 долларов. При этом стоимость голубого топлива 7 марта в пике достигала 3900 долларов за тысячу кубометров. Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре — за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/tsena-na-gaz-1777035288.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-08T10:21 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ