Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР
Милиция ДНР: украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР неподалеку от села Сопино Волновахского района
Военнослужащий Народной милиции ДНР неподалеку от села Сопино Волновахского района
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.
"Сегодня по вине националистов ни один из гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи не был реализован. Боевики блокировали выход мирных людей. Мы оставляем надежду на то, что завтра удастся вывести людей из опасной зоны", - сказал представитель ведомства.
В лагере МЧС ДНР в Безыменном говорили, что из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека. Штаб территориальной обороны ДНР во вторник отвергал обвинения украинских формирований, что силы ДНР наступают на Мариуполь после открытия гуманитарных коридоров, и указывал, что Народная милиция ДНР сохраняла "режим тишины", в то время как население в Мариуполе продолжает удерживаться в качестве "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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