https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777199002.html

Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР

Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022

Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР

Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:54

2022-03-08T23:54

2022-03-08T23:54

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР."Сегодня по вине националистов ни один из гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи не был реализован. Боевики блокировали выход мирных людей. Мы оставляем надежду на то, что завтра удастся вывести людей из опасной зоны", - сказал представитель ведомства.Россия с 10.00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.В Минобороны РФ заявили, что из предложенных украинской стороне десяти маршрутов, в том числе из Мариуполя, Киев подтвердил только один – из города Сумы, хотя российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.В лагере МЧС ДНР в Безыменном говорили, что из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека. Штаб территориальной обороны ДНР во вторник отвергал обвинения украинских формирований, что силы ДНР наступают на Мариуполь после открытия гуманитарных коридоров, и указывал, что Народная милиция ДНР сохраняла "режим тишины", в то время как население в Мариуполе продолжает удерживаться в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, днр