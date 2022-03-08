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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777199002.html
Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР
Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022
Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР
Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:54
2022-03-08T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР."Сегодня по вине националистов ни один из гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи не был реализован. Боевики блокировали выход мирных людей. Мы оставляем надежду на то, что завтра удастся вывести людей из опасной зоны", - сказал представитель ведомства.Россия с 10.00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.В Минобороны РФ заявили, что из предложенных украинской стороне десяти маршрутов, в том числе из Мариуполя, Киев подтвердил только один – из города Сумы, хотя российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.В лагере МЧС ДНР в Безыменном говорили, что из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека. Штаб территориальной обороны ДНР во вторник отвергал обвинения украинских формирований, что силы ДНР наступают на Мариуполь после открытия гуманитарных коридоров, и указывал, что Народная милиция ДНР сохраняла "режим тишины", в то время как население в Мариуполе продолжает удерживаться в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, днр
23:54 08.03.2022
 
Националисты блокировали работу гумкоридоров во вторник, заявили в ДНР

Милиция ДНР: украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР неподалеку от села Сопино Волновахского района
Военнослужащий Народной милиции ДНР неподалеку от села Сопино Волновахского района - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий Народной милиции ДНР неподалеку от села Сопино Волновахского района
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать во вторник не удалось, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.
"Сегодня по вине националистов ни один из гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи не был реализован. Боевики блокировали выход мирных людей. Мы оставляем надежду на то, что завтра удастся вывести людей из опасной зоны", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
Россия с 10.00 по московскому времени в среду объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
В Минобороны РФ заявили, что из предложенных украинской стороне десяти маршрутов, в том числе из Мариуполя, Киев подтвердил только один – из города Сумы, хотя российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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В лагере МЧС ДНР в Безыменном говорили, что из Мариуполя в 13.00 в сторону Новоазовска удалось вывести 23 человека. Штаб территориальной обороны ДНР во вторник отвергал обвинения украинских формирований, что силы ДНР наступают на Мариуполь после открытия гуманитарных коридоров, и указывал, что Народная милиция ДНР сохраняла "режим тишины", в то время как население в Мариуполе продолжает удерживаться в качестве "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Киев пережил исход
 
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