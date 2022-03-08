https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777195357.html

Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым

Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым - РИА Новости, 09.03.2022

Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым

Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области Украины на бронепоезде 248 иностранцев, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T23:09

2022-03-08T23:09

2022-03-09T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области Украины на бронепоезде 248 иностранцев, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Иностранцев, среди которых, 38 детей, доставили на бронепоезде в город Армянск на севере Крыма. По данным пресс-службы, в дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех прибывших на их родину."Эвакуация была организована в связи с официальным обращением посольств иностранных государств в министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, республика крым, херсонская область