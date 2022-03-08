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Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым
Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым - РИА Новости, 09.03.2022
Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым
Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области Украины на бронепоезде 248 иностранцев, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-08T23:09
2022-03-09T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
республика крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области Украины на бронепоезде 248 иностранцев, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Иностранцев, среди которых, 38 детей, доставили на бронепоезде в город Армянск на севере Крыма. По данным пресс-службы, в дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех прибывших на их родину."Эвакуация была организована в связи с официальным обращением посольств иностранных государств в министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, республика крым, херсонская область
23:09 08.03.2022 (обновлено: 12:03 09.03.2022)
 
Почти 250 иностранцев эвакуировали на бронепоезде с Украины в Крым

Российские военные эвакуировали с Украины в Крым 248 иностранцев на бронепоезде

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео
Российский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Российские военные эвакуировали в Крым из Херсонской области Украины на бронепоезде 248 иностранцев, в том числе 38 детей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии и Марокко в поезд, состоящий из пяти пассажирских вагонов, близ населенного пункта Антоновка Херсонской области. Также на поезде на территорию России прибыли более 40 граждан Украины, изъявивших желание уехать из районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Иностранцев, среди которых, 38 детей, доставили на бронепоезде в город Армянск на севере Крыма. По данным пресс-службы, в дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех прибывших на их родину.
"Эвакуация была организована в связи с официальным обращением посольств иностранных государств в министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в военную комендатуру Херсона", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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