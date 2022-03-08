https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777163008.html
Из Сум эвакуировали 723 иностранных гражданина
Из Сум эвакуировали 723 иностранных гражданина - РИА Новости, 08.03.2022
Из Сум эвакуировали 723 иностранных гражданина
По маршруту Сумы-Полтава эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:52
2022-03-08T16:52
2022-03-08T17:10
в мире
украина
сумы
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По маршруту Сумы-Полтава эвакуированы 723 иностранца из Индии, Китая, Иордании и Туниса, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятыми Вооруженными силами Российской Федерации, по указанному маршруту эвакуированы 723 человек, из них 576 граждан Индии, 115 Китая, 20 Иордании, 12 Туниса", - сказал Мизинцев журналистам.Кроме того, Россия, по его словам, без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуировала 5334 человек, в том числе 781 ребенка.Всего с начала проведения специальной военной операции эвакуированы уже более 174 тысяч человек, из которых 44 250 дети, уточнил Мизинцев. Границу Российской Федерации при этом пересекли 20 033 личных автомобиля, из них за сутки – 777.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, иордания, индия
16:52 08.03.2022 (обновлено: 17:10 08.03.2022)
Из Сум эвакуировали 723 иностранных гражданина
Минобороны: по маршруту Сумы — Полтава эвакуировали 723 иностранных гражданина