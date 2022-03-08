https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777151594.html

Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины

Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины - РИА Новости, 08.03.2022

Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:54

2022-03-08T14:54

2022-03-08T14:54

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

иордания

тунис (страна)

украина

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей, говорится на сайте ведомства."Председатель следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. во взаимодействии с МИД России тщательным образом изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан (независимо от санкционной политики их государств), которые фактически находятся в заложниках, а также установить их личности для последующего признания потерпевшими. Следователям Главного следственного управления СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан, а также граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в СМИ публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей удерживают в заложниках в качестве "живого щита" мирных граждан. Националисты и местные власти всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.Добавляется, что отказом встречаются и предложения Российской Федерации о гуманитарной помощи. К примеру, накануне было опубликовано видеообращение главы Сумской областной госадминистрации Дмитрия Живицкого, который заявил, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои."Большую настороженность вызывают факты дискриминации иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. По состоянию на 5 марта известно, что в заложниках в качестве "живого щита" удерживаются около пяти тысяч иностранцев: "в Харькове — до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама, — уточнил представитель Минобороны РФ. — В городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html

https://ria.ru/20220307/mariupol-1777077986.html

россия

иордания

тунис (страна)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иордания, тунис (страна), украина