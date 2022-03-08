Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины
Глава СК поручил фиксировать действия украинских националистов, мешающие эвакуации людей
Первый этап эвакуации из города Сумы
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей, говорится на сайте ведомства.
"Председатель следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. во взаимодействии с МИД России тщательным образом изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан (независимо от санкционной политики их государств), которые фактически находятся в заложниках, а также установить их личности для последующего признания потерпевшими. Следователям Главного следственного управления СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан, а также граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в СМИ публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей удерживают в заложниках в качестве "живого щита" мирных граждан. Националисты и местные власти всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.
Добавляется, что отказом встречаются и предложения Российской Федерации о гуманитарной помощи. К примеру, накануне было опубликовано видеообращение главы Сумской областной госадминистрации Дмитрия Живицкого, который заявил, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои.
"Большую настороженность вызывают факты дискриминации иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. По состоянию на 5 марта известно, что в заложниках в качестве "живого щита" удерживаются около пяти тысяч иностранцев: "в Харькове — до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама, — уточнил представитель Минобороны РФ. — В городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии"", - говорится в сообщении.