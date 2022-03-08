Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777151594.html
Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины
Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины - РИА Новости, 08.03.2022
Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:54
2022-03-08T14:54
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
иордания
тунис (страна)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153765_0:0:3614:2034_1920x0_80_0_0_1147488f1a51083bf817de3ce5b1115b.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей, говорится на сайте ведомства."Председатель следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. во взаимодействии с МИД России тщательным образом изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан (независимо от санкционной политики их государств), которые фактически находятся в заложниках, а также установить их личности для последующего признания потерпевшими. Следователям Главного следственного управления СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан, а также граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.Отмечается, что в СМИ публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей удерживают в заложниках в качестве "живого щита" мирных граждан. Националисты и местные власти всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.Добавляется, что отказом встречаются и предложения Российской Федерации о гуманитарной помощи. К примеру, накануне было опубликовано видеообращение главы Сумской областной госадминистрации Дмитрия Живицкого, который заявил, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои."Большую настороженность вызывают факты дискриминации иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. По состоянию на 5 марта известно, что в заложниках в качестве "живого щита" удерживаются около пяти тысяч иностранцев: "в Харькове — до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама, — уточнил представитель Минобороны РФ. — В городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии"", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220307/tishina-1777097723.html
https://ria.ru/20220307/mariupol-1777077986.html
россия
иордания
тунис (страна)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153765_883:0:3614:2048_1920x0_80_0_0_ff0de8818ccb924bc66dde938cafed8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иордания, тунис (страна), украина
14:54 08.03.2022
 
Глава СК поручил фиксировать попытки помешать эвакуации людей из Украины

Глава СК поручил фиксировать действия украинских националистов, мешающие эвакуации людей

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил продолжить фиксировать преступные действия со стороны украинских националистов и должностных лиц, которые препятствуют эвакуации мирных жителей, говорится на сайте ведомства.
"Председатель следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. во взаимодействии с МИД России тщательным образом изучить все известные факты противоправных действий в отношении иностранных граждан (независимо от санкционной политики их государств), которые фактически находятся в заложниках, а также установить их личности для последующего признания потерпевшими. Следователям Главного следственного управления СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц Вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан, а также граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 23:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия объявила "режим тишины" для эвакуации жителей из украинских городов
Отмечается, что в СМИ публикуются сведения о том, что боевики националистических батальонов на Украине при поддержке местных властей удерживают в заложниках в качестве "живого щита" мирных граждан. Националисты и местные власти всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.
Добавляется, что отказом встречаются и предложения Российской Федерации о гуманитарной помощи. К примеру, накануне было опубликовано видеообращение главы Сумской областной госадминистрации Дмитрия Живицкого, который заявил, что украинские военные отказываются принимать любой российский транспорт, в том числе и гуманитарные конвои.
"Большую настороженность вызывают факты дискриминации иностранных граждан, которым в нарушение всех общепринятых норм международного права также чинятся препятствия в эвакуации. По состоянию на 5 марта известно, что в заложниках в качестве "живого щита" удерживаются около пяти тысяч иностранцев: "в Харькове — до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама, — уточнил представитель Минобороны РФ. — В городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии"", - говорится в сообщении.
Жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 20:22
Военнослужащие ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 20 человек
 
В миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИорданияТунис (страна)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала