https://ria.ru/20220308/estelauder-1777114589.html

Estée Lauder приостановила деятельность в России

Estée Lauder приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022

Estée Lauder приостановила деятельность в России

Американский производитель косметики Estée Lauder заявила на официальном сайте о приостановке всей коммерческой деятельности в России из-за спецоперации РФ на... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T07:42

2022-03-08T07:42

2022-03-08T07:42

в мире

россия

вашингтон

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американский производитель косметики Estée Lauder заявила на официальном сайте о приостановке всей коммерческой деятельности в России из-за спецоперации РФ на Украине.В заявлении отмечается, что на прошлой неделе компания приостановила бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России, а также выделила миллион долларов на поддержку усилий по оказанию помощи на Украине.В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Правительство РФ позже утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, ЕС, США, Великобритании и другие. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/sanktsii-1777108410.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html

россия

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, вашингтон, санкции в отношении россии